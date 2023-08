Musei gratis a Roma oggi 6 agosto: siti archeologici e mostre da visitare per la Domenica al Museo Tutto pronto per una nuova Domenica al Museo, oggi, 6 agosto 2023: scopriamo quali sono quelli visitabili gratuitamente e le mostre.

A cura di Beatrice Tominic

I Mercati di Traiano

A pochi giorni dalla presentazione di una scoperta straordinaria, quella del Teatro di Nerone, in cui l'imperatore si esibiva in canti e poesie, torna l'appuntamento della Domenica al Museo: un'intera giornata in cui i musei civici e statali sono visitabili gratuitamente. L'iniziativa, che si rinnova ogni mese, si presenta anche in questo mese di agosto per tutti coloro che non ancora (o non più) in ferie o che trascorreranno l'estate a Roma. Complice il fuggire dal caldo o dalla pioggia che porterà il ciclone Circe, i musei potranno diventare il rifugio ideale per grandi e piccini, anche per i meno appassionati di arte e storia.

I musei civici gratis a Roma il 6 agosto per la Domenica al Museo

Come ogni prima domenica del mese, i musei civici di Roma Capitale sono aperti tutto il giorno e visitabili gratuitamente (anche se non si possiede la tessera MiC). Come ogni mese, però, resta a pagamento il biglietto di ingresso per partecipare alla Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, dalle ore 17 alle ore 21 con ultimo ingresso alle 19.50 (con tariffa ridotta, in questo caso, per i possessori della MiC Card). Altre eccezioni, come vedremo, sono rappresentate da alcune mostre.

In particolare i musei civici che garantiscono l'accesso gratuito sono:

Leggi anche Travis Scott in concerto al Circo Massimo il 7 agosto per la prima mondiale del nuovo album Utopia

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Centrale Montemartini,

Museo di Roma,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,Musei di Villa Torlonia,

Serra Moresca di Villa Torlonia,

Museo Civico di Zoologia,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,Museo Napoleonico,

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Museo di Casal de’ Pazzi,

Museo delle Mura,

Villa di Massenzio.

Le mostre da visitare gratis oggi a Roma

Come anticipato, non sempre le mostre presentate dai musei civici rientrano anche nell'iniziativa della Domenica al Museo. Eccone alcune che, invece, possono essere visitate gratuitamente domenica 6 agosto, oltre a quelle ospitate al Museo di Roma a Palazzo Braschi, ai Mercati di Traiano, al Casino dei Principi e alla Casina delle Civette, entrambi a Villa Torlonia.

La Casina delle Civette

Fra queste, quelle ospitate ai Museo Capitolini, in piazza del Campidoglio che ospitano, nelle sale di Villa Caffarelli, la mostra Nuova Luce da Pompei a Roma, un viaggio anche virtuale nei sistemi di illuminazione. Nella Sala VI della Pinacoteca, invece, è esposto il dipinto Ritratto di Eleonora Gonzaga (1622), l’unico ritratto firmato e datato di Lucrina Fetti, una pittrice romana alla corte di Mantova. Ancora esposta nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Conservatori, dal mese di aprile, la mostra VRBS ROMA che ospita un un vetro dorato raffigurante la dea Roma. Prosegue, al terzo piano di Palazzo Caffarelli, La Roma della Repubblica, mentre al Palazzo dei Conservatori si trova il percorso espositivo multimediale Cursus honorum e L’eredità di Cesare e la conquista del tempo.

Al Museo dell'Ara Pacis continua la mostra Lex. Giustizia e Diritto dall’Etruria a Roma, che, con più di 80 opere, introduce gli aspetti più significativi del concetto di Giustizia a Roma.

Interessanti, in questa prima domenica di agosto, le mostre fotografiche. Al Museo di Roma in Trastevere si possono visitare Philippe Halsman. Lampo di genio, con oltre cento immagini di vario formato, a colori e in bianco e nero; Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992), prima monografica della fotografa non professionista con fotografie scelte tra le circa 15.000 scattate fra il 1959 gli inizi anni Novanta e I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940): in questo caso, oltre alle foto, anche dipinti, sculture grafiche e documenti.

Ingresso al Museo Carlo Bilotti.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, invece, una mostra fotografica dedicata alle donne protagoniste della scienza e della cultura con. fotografie scattate da Gerald Bruneau nell'esposizione Ritratte. Donne di arte e di scienza.

Domenica è anche l'ultimo giorno per Un’altra Moda – Sfumature e significati che rendono prezioso ogni dettaglio di vita al Museo delle Mura che studia il rapporto tra fotografia, moda, attualità e inclusività, attraverso 7 temi scelti, per un totale di 35 fotografie di Ray Morrison.

Tutti i musei statali gratis domenica 6 agosto a Roma

Come i musei civici, anche quelli statali permetto l'ingresso gratuito la prima domenica del mese: oltre a quelli presenti a Roma, molti altri si trovano nelle vicine province e rappresentano l'ideale per unire la spensieratezza di una gita fuori porta all'amore per la cultura. In alcuni casi, però, è richiesta la prenotazione.

L’interno del Colosseo.

Per quanto riguarda il Parco Archeologico del Colosseo, invece, il ritiro del titolo di ingresso è possibile esclusivamente presso la biglietteria dell’Arco di Tito, senza possibilità di prenotare in anticipo.

Questi i musei e i siti archeologici visitabili gratuitamente oggi a Roma: