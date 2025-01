video suggerito

Muore davanti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma: aperta indagine La tragedia avvenuta nella notte di martedì 28 gennaio 2025, a perdere la vita una persona che si trovava davanti all’Ufficio Immigrazioni della Questura di Roma in via Patini. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da USb.

Si era messo in fila davanti alla Questura di Roma diretto verso l'Ufficio Immigrazione di via Patini per chiedere asilo. Ma è morto. È quanto sarebbe accaduto ad una persona richiedente asilo nelle ore scorse che si era messa in fila alle ore 22 di ieri. Si sarebbe trattato di una persona anziana, come spiegato da alcuni testimoni che hanno assistito al decesso, secondo quanto riportato da Usb Unione Sindacale di Base . Diversa, invece, la versione della Questura secondo la quale non si tratterebbe di un richiedente asilo, ma di un cittadino comunitario su cui pendeva un ordine di allontanamento.

La fila fuori dalla questura di via Patini

A rendere noto per primi quanto accaduto stanotte, l'USB Unione Sindacale di Base che ha denunciato, ancora una volta, la situazione che si vive quotidianamente davanti alla questura in via Patini, piccola via in zona Tor Cervara, alla periferia est della città.

Ogni giorno soltanto poche persone della fila riescono ad entrare e a presentare la propria richiesta. Tutte le altre, invece, vengono respinte. Si tratta di file lunghissime, formate anche da più di 100 persone e le possibilità di essere ricevuti sono sempre poche. Così le persone richiedenti asilo hanno iniziato ad arrivare sempre prima, spesso anche la sera precedente all'apertura dell'Ufficio Immigrazione, come nel caso della persona deceduta.

La fila per richiedere asilo all'Ufficio Immigrazione di via Patini a Roma

Nei casi migliori le persone in fila provano ad attrezzarsi come possono per dormire fuori dalla questura anche per più notti, sperando di avere più possibilità di essere ricevuti. Ma c'è anche chi deve provare a tornare più volte prima di riuscire a presentare la domanda di asilo: non sempre accamparsi di notte davanti all'Ufficio Immigrazione basta. E c'è chi, infine, decide di provare a chiedere asilo in un'altra città, sperando di essere più fortunati.

Senza il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo, infatti, le persone vengono private di tutta una serie di diritti fra i più essenziali, dall'iscrizione al servizio sanitario nazionale, alla possibilità di stipulare un regolare contratto di affitto o di lavoro, fino all'accesso all'accoglienza e all'ottenimento del proprio codice fiscale.

"Lavoratori e le lavoratrici migranti sono costrette in condizioni pietose per poter ottenere quello che è un loro diritto", sottolineano da Usb che, nel frattempo, ha lanciato un presidio in via Nazionale, davanti al Palazzo delle Esposizioni, per mercoledì 29 gennaio alle ore 16.

La smentita della Questura: "Non era in fila"

A poche ore dai fatti, però, è arrivata la smentita da parte della stessa Questura di Roma. "Le forze di polizia e i soccorsi sanitari, prontamente intervenuti sul posto, ne hanno purtroppo constatato il decesso – hanno fatto sapere con una nota – Esprimiamo cordoglio per la morte improvvisa di una persona giovane, che peraltro non aveva motivo di attendere all'esterno dell'ufficio immigrazione in quanto cittadino comunitario a cui era stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale".

Il decesso, proseguono ancora, sarebbe avvenuto per cause naturali, la vittima un giovane che stava dormendo dopo aver trovato riparo in un giaciglio di fortuna nei pressi dell'ufficio immigrazione della questura. A ritrovarlo, privo di sensi, è una terza persona privo di sensi la notte scorsa.