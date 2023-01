Multe lasciate sul parabrezza, cosa cambia a Roma: le novità sui pagamenti Novità sul pagamento delle multe a Roma: tramite un QR code potranno essere pagate immediatamente online o nelle tabaccherie abilitate.

A cura di Enrico Tata

Novità sulle modalità di pagamento delle multe lasciate sul parabrezza a Roma. Attualmente l'unico modo per pagarle subito, era andare sul sito di Roma Capitale e inserire tutti i dati, dalla targa al numero di verbale, per poi effettuare il pagamento telematico o per avere i dati per pagare il bollettino. Questi passaggi non serviranno più, perché entro metà febbraio tutti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale avranno sul loro palmare un nuovo programma che consentirà di stampare la contravvenzione già completa e con tutti i dati necessari per provvedere immediatamente al pagamento.

Cosa cambia per il pagamento delle multe a Roma

I vigili potranno stampare le multe direttamente dal loro palmare (cosa che già avviene), ma la novità è che stamperanno una contravvenzione completa di QR code. Leggendo il codice con il proprio smartphone si accederà a una pagina con tutte le informazioni necessarie per recarsi subito a pagare la multa nelle tabaccherie e nelle ricevitorie abilitate. Nello specifico si potrà visualizzare il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento).

“Il processo di digitalizzazione dei servizi della Polizia Locale di Roma va avanti ampliando la possibilità di pagamento delle contravvenzioni e venendo incontro alle esigenze dei cittadini che intendevano muoversi rapidamente sin dal preavviso di notifica trovato sul parabrezza dell’auto, senza ulteriori e magari scomodi passaggi intermedi. Un’opzione non espressamente prevista dal Codice della Strada, ma che noi abbiamo scelto di portare avanti a tutto vantaggio degli utenti. Risolto inoltre anche il problema che per qualche giorno aveva rallentato le operazioni di accesso degli agenti della Polizia Locale al database della Motorizzazione, grazie all’avvenuto e completo ripristino della convenzione”, ha spiegato Ugo Angeloni, Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Come funzionava finora il pagamento delle multe a Roma

I cittadini, finora, trovavano sul parabrezza delle loro automobili il documento relativo alla multa, ma non tutti i riferimenti utili al pagamento immediato della stessa online oppure presso le ricevitorie abilitate. Dovevano quindi accedere al sito di Roma Capitale, inserire i dati necessari e poi ottenere un vero e proprio bollettino. La seconda opzione era quella di attendere la notifica a domicilio, "dalla quale partivano comunque i 5 giorni di tempo per poter effettuare il pagamento della sanzione in misura scontata. Adesso potrà essere fatto tutto in pochi minuti dall’individuazione della notifica". Così si legge in una nota inviata dalla polizia locale.