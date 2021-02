Alfredo Emili, consigliere Cinque Stelle del IX Municipio di Roma è morto per Covid. Lutto nel M5S per la scomparsa, dopo quella di Massimo Di Gregorio, venuto a mancare nelle scorse settimane, e che era un suo caro amico oltre che impegnato politicamente nello stesso partito. Emili aveva contratto il virus, manifestandone i sintomi, i quali nel giro di poco tempo si sono aggravati, rendendo necessario il ricovero in ospedale in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono precipitate, ha lottato tra la vita e la morte fino a spegnersi nella notte tra il 19 e il 20 febbraio. Alfredo ha lavorato fino alla pensione come tecnico specializzato presso la Xerox. Nel partito all'interno del IX Municipio aveva preso il posto di Monica Polese, dopo le sue dimissioni nell novembre del 2018. Il 3 agosto avrebbe compiuto 73 anni.

Il messaggio d'addio del figlio

Toccante il messaggio d'addio del figlio Fabrizio: "Tu, il mio papà inseme a mamma mi avete insegnato a dare valore e amore e ai sani principi che una vera famiglia può darti, non hai mai stentato ad aiutarmi a crescere sempre presente a qualsiasi evenienza, ostacolo e sempre al mio fianco. Da giorni il pensiero di non sentirti non vederti non poterti stringere la mano e abbracciarti mai più mi rende ancora più triste. Uomo umile, disponibile e con sani principi, sempre pronto ad aiutare il prossimo in qualsiasi momento. Voglio ricordarti sempre sorridente e bello, con la voglia di fare le cose giuste".

"Uomo onesto e coraggioso"

Lutto nel Movimento Cinque Stelle della Capitale, tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia. "Un’altra notizia tremenda, il killer maledetto, dopo Massimo, ci ha portato via anche Alfredo, suo fraterno amico da cinquant'anni. Siamo tutti smarriti e addolorati – scrive il presidente del IX Municipio Dario D'Innocenti – Alfredo era in pensione, ma ha sentito forte l’esigenza di dedicare il suo tempo e le sue energie a lavorare per i cittadini. Si è fatto apprezzare impegnandosi tanto nell’ambito delle attività connesse alle commissioni Scuola-Cultura e Sport, Politiche Sociali e Ambiente di cui faceva parte – e continua – Uomo profondamente onesto e coraggioso, si è dedicato tanto per la realtà del suo territorio che conosceva profondamente, rappresentando necessità e bisogni, con fermezza, senza mai arrendersi difronte alle difficoltà anche burocratiche".