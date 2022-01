Morto di covid un ragazzo di 28 anni: si era rifiutato di fare il vaccino contro il coronavirus Il ragazzo è andato al pronto soccorso il 16 gennaio con una forte infezione da SarsCov2. Dopo qualche giorno è peggiorato ed è morto.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni è morto a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19. Il giovane non era vaccinato: arrivato al pronto soccorso di Terracina in condizioni critiche, il suo stato di salute è progressivamente peggiorato fino al decesso, avvenuto pochi giorni dopo. "Il Covid colpisce duramente anche i giovani. È importante fare la vaccinazione, è troppo pericoloso", ha dichiarato in una nota l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il 28enne avrebbe provato a rifiutare le cure.

Il 28enne aveva deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. Dopo aver contratto il virus si è aggravato, e il 16 gennaio è andato al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina in gravissime condizioni. Appena arrivato gli è stata diagnosticata una "infezione da SarsCov2" e una "insufficienza respiratoria grave". Successivamente trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina il 17 dicembre, si è aggravato fino a morire. Inutili gli sforzi dei medici che hanno fatto di tutto per provare a salvargli la vita: il giovane è deceduto a causa della polmonite bilaterale che non gli ha lasciato scampo.