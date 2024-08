video suggerito

Morto Antonino Mendolia, dirigente del Commissariato San Giovanni: lutto nella Polizia di Stato Antonino Mendolia ha diretto il Commissariato di San Giovanni e fino a maggio 2024 quello di Ostia. Un infarto lo ha ucciso a 53 anni, lutto nella Polizia di Stato. Tanti i messaggi di stima e affetto per la sua scomparsa improvvisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonino Mendolia

Lutto nella Polizia di Stato per la morte di Antonino Mendolia, dirigente del Commissariato San Giovanni. Il poliziotto è deceduto a cinquantatré anni a causa di un infarto, che lo ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto.

Ad annunciarne la scomparsa è stata la Questura di Roma: "Primo dirigente della Polizia di Stato, il dottor Mendolia, investigatore eccelso, con alle spalle anni di indagini anche a livello internazionale, e abile funzionario nei servizi di ordine pubblico, era attualmente a capo del VII Distretto San Giovanni, dopo essere stato per tanti anni il dirigente del X Distretto Lido di Roma – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Questura di Roma – Il questore Carmine Belfiore e tutte le persone che hanno avuto l’onore di lavorare con lui lo ricordano per la sua dedizione, professionalità ed attaccamento alla Divisa".

I funerali di Antonino Mendolia sono fissati per domani, martedì 6 agosto, a partire dalle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Montebuono, in provincia di Rieti.

I messaggi di cordoglio e stima per la scomparsa di Antonino Mendolia

La notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Antonino Mendolia si è diffusa rapidamente e sono tanti i messaggi di cordoglio e stima arrivati in queste ore.

"Abbiamo appreso con dolore e sgomento dell’improvvisa scomparsa del dottor Antonino Mendolia, dirigente del Commissariato San Giovanni e del VII Distretto – scrive Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII – Sebbene fosse arrivato soltanto da pochi mesi, avevamo già instaurato un solido rapporto basato sulla collaborazione e sulla stima reciproca: uomo di grande sensibilità e di straordinarie capacità, si era fatto apprezzare anche dalla cittadinanza e dai comitati di zona, con cui aveva avviato fin da subito degli incontri periodici di ascolto e interazione. Davvero una perdita enorme, di cui ancora facciamo fatica a capacitarci. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutto il corpo della Polizia di Stato la vicinanza mia e di tutta la giunta del Municipio VII".

Il sindacato Siulp Roma ricorda Mendolia "un collega stimato, un amico sincero e un membro del Siulp di Roma. La sua professionalità rimarrà un grande esempio per tutti noi. Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo la nostra più sentita vicinanza in questo momento di grande tristezza".