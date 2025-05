Morto a 42 anni Daniele Raimondi, sindaco di Marcetelli: “Esempio di passione e umanità”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Si è spento all'età di 42 anni Daniele Raimondi, sindaco di Marcetelli, piccolo comune in provincia di Rieti. Raimondi combatteva da anni contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Ricordato da tutti come una persona cordiale, affabile, gentile e competente, lascia una moglie e una figlia. "La notizia della scomparsa del sindaco di Marcetelli, Daniele Raimondi, ci lascia addolorati. Il Lazio non perde solo un valido amministratore, ma anche un papà e un giovane cittadino, che ha sempre guidato con dedizione e competenza il suo piccolo Comune. A nome della Giunta del Lazio, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, un affettuoso abbraccio alla sua compagna Martina e alla loro piccola Irene", il messaggi di cordoglio del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Nel 2010, Raimondi era stato eletto sindaco a soli 27 anni, conquistando il primato di sindaco più giovane eletto nel Lazio. Militante del Partito democratico, era molto attivo per far sì che la politica non lasciasse indietro i comuni più piccoli, battendosi per far sì che i servizi pubblici raggiungessero anche le zone più remote. "Con sgomento e immensa tristezza oggi diciamo addio a un amico che ci lascia troppo presto – il coordinamento del Partito democratico di Rieti e provincia – Abbiamo tutti sperato che Daniele alla fine riuscisse ad avere la meglio della malattia con cui da tempo stava combattendo. Purtroppo non ce l'ha fatta e tutti noi piangiamo una persona con cui abbiamo condiviso esperienze e percorsi che avrebbero meritato più tempo e migliore fortuna. Alla famiglia la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze".

Sono centinaia le persone che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio e il loro dolore per la scomparsa di Raimondi. Per quindici anni l'uomo è stato sindaco della piccola comunità: era amato e apprezzato, e tutti speravano che potesse avere la meglio sulla malattia che alla fine l'ha strappato all'affetto dei suoi cari.