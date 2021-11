Morti per incidenti stradali nel Lazio, è strage di pedoni: il rapporto Istat Nel 2020 gli incidenti sono nettamente diminuiti a causa della pandemia da Covid. Negli ultimi 10 anni nel Lazio è aumentata l’incidenza dei pedoni morti passando dal 17 al 24 per cento.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Oltre 13mila sinistri, 261 morti e quasi 18mila feriti. Sono i numeri degli incidenti stradali avvenuti nel Lazio nel 2020, in calo di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente e questo a causa della pandemia da coronavirus che ha costretto gli Italiani in casa per diversi mesi. Questo fotografa il rapporto Istat sugli incidenti stradali.

Strage di pedoni, l'aumento di mortalità soprattutto nel Lazio

La diminuzione degli incidenti nel 2020 è leggermente inferiore a quanto registrato a livello nazionale: nel Lazio meno 29,7 per cento degli incidenti, meno 11,5 per cento dei morti e meno 31,5 per cento dei feriti. Meno 31,3 per cento per gli incidenti, 24,5 per cento per le vittime e 34 per cento dei feriti a livello nazionale. Fra il 2010 e il 2020 nella regione Lazio è stato registrato un meno 41,8 per cento per quanto riguarda le vittime di incidenti stradali rispetto agli anni precedenti. Allo stesso tempo, però, è aumentato l'indice di mortalità, che nel Lazio è passato da 1,6 per cento a 2 decessi ogni 100 abitanti. Nel 2020, ancora, l'incidenza degli utenti vulnerabili, cioè anziani, bambini e giovani, morti in incidente è inferiore alla media nazionale, 41,4 per cento contro il 44,9 per cento. Tra il 2010 e il 2020 l'incidenza dei pedoni morti è aumentata nel Lazio passando dal 17 per cento al 24,5 per cento, mentre in Italia è passata dal 15 per cento al 17 per cento.

Gli incidenti si sono verificati soprattutto a Roma e sul litorale

Gli incidenti si sono verificati soprattutto nelle province di Roma e di Rieti, con percentuale più alta nei capoluoghi, e sul litorale. Gli indici di mortalità sono più alti soprattutto tra i comuni delle province di Roma, Frosinone e Latina. Il 75 per cento degli incidenti si + verificato sulle strade urbane, provocando 116 morti e quasi 13mila feriti, oltre il 70 per cento del totale. Nel Lazio il 71,4 per cento degli incidenti è avvenuto all'interno delle città.