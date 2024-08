video suggerito

Morte di Massimo Bochicchio, il broker dei vip: nuove indagini sui movimenti bancari La gip ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura sul caso della morte di Massimo Bochicchio e ha disposto nuove indagini sui movimenti bancari.

A cura di Alessia Rabbai

Massimo Bochicchio

Nuove indagini sui movimenti bancari di Massimo Bochicchio. È quanto disposto dalla giudice delle indagini preliminari Daniela Caramico D’Auria in merito alla morte del broker dei vip. Il gip ha respinto la richiesta di chiusura delle indagini avanzata dal pubblico ministero della Procura della Repubblica Alessandro Di Taranto. Ad opporsi all'archiviazione dell'inchiesta sono stati nomi noti dello sport e vip rappresentati dagli avvocati Cesare Placanica e Maurizio Marullo.

Accertamenti su vedova e socio

Tra gli aspetti fondamentali della vicenda che devono essere ancora chiariti ci sono il fatto che la vedova Arianna Iacomelli accusata di riciclaggio, fosse effettivamente inconsapevole di ciò che faceva il marito e il presunto coinvolgimento dello storico socio Sebastiano Zampa, accusato di truffa. L'unico a restare fuori dall'inchiesta sulla morte di Massimo Bochicchio è suo fratello Tommaso, nei confronti del quale per la giudice "non sono emersi elementi per ritenere che fosse consapevole delle attività illecite".

La vedova intercettata

Come riporta Il Corriere della Sera Iacomelli sarebbe stata intercettata mentre parlava con le amiche delle questioni giudiziarie che riguardavano al marito: "È la vita di mio marito, il lavoro suo, io che c…. c’entro? Non devo chiedere scusa a nessuno, mi sto facendo un c… così per andare avanti". E ancora, mentre parla con lui: "In questa situazione sei sicuro che non vado nei casini? Abbiamo delle cose cointestate". Iacomelli, che si è sempre dichiarata vittima delle questioni giudiziarie del marito, è accusata di riciclaggio per due bonifici di 520 mila e 80 mila euro ricevuti nel 2020, oltre che per la vendita di alcune opere d’arte e immobili di pregio. Per la gip "sorgono seri dubbi sulla veridicità delle causali dei versamenti" e l'ipotesi è che i movimenti abbiano avuto come fine quello di sottrarre il denaro ai creditori. Massimo Bochicchio è morto con un debitgo di oltre 400 milioni di euro. Il cinquantaseienne è rimasto vittima di un incidente stradale in moto lungo via Salaria a Roma il 19 giugno del 2022.