Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, indagini chiuse: chiesto giudizio immediato per Francis Kaufman

La Procura ha chiuso le indagini sulla morte di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, trovate senza vita a Villa Pamphili e ha chiesto per Kaufman il giudizio immediato.

Sono state chiuse le indagini sulle morti di Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda, trovate senza vita all'inizio dello scorso giugno a Roma, nel parco di Villa Pamphili. Accusato del loro duplice omicidio è Francis Kaufman, conosciuto anche come Rexal Ford, che dopo i delitti era fuggito in Grecia dove è stato arrestato e da dove è stato riportato in Italia diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi.

Oggi l'uomo, quarantaseienne californiano, si trova nel carcere di Rebibbia, con l'accusa di duplice omicidio aggravato dalla relazione affettiva con la donna e dalla discendenza in relazione alla figlia, dai motivi futili e abbietti e dalla minorata difesa, nonché il reato di occultamento del cadavere di Trofimova, abbandonato fra i cespugli e coperto con una busta di plastica.

A suo carico, a fronte degli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, la Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato.

Ancora aperta, invece, l'indagine interna della Polizia, scattata a fronte degli interventi di controllo a carico di Kaufman nelle settimane precedenti ai delitti: in più occasioni l'uomo è stato visto interagire con la polizia alla presenza prima della compagna e della figlie e poi soltanto di quest'ultima. Ma nessuno ha mai approfondito la situazione, nonostante l'allarme lanciato da residenti e passanti che avevano denunciato una situazione almeno di fragilità nella famiglia. In Procura è aperto sul punto un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato né indagati.

