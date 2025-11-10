Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufman aggredisce gli agenti nel carcere di Rebibbia

“Ha iniziato a urlare frasi minacciose, tentando di scatenare lo scontro fisico e colpendo più volte gli agenti intervenuti” è la denuncia del sindacato Osapp della penitenziaria nei confronti di Francis Kaufman, in carcere per il duplice omicidio di Villa Pamphili.

Francis Kaufman ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia. A renderlo noto è il sindacato Osapp, che ha denunciato l'episodio. Kaufman è detenuto perché accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, ossia di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la loro figlia Andromeda il 7 giugno del 2025. L'aggressione nella casa circondariale risale a ieri, domenica 9 novembre.

Kaufman ha aggredito e colpito gli agenti

Secondo quanto raccontato da Osapp al momento dei fatti stava per terminare l'ora d'aria, ma Kaufman non voleva rientrare in cella. "Ha iniziato a urlare frasi minacciose, tentando di scatenare lo scontro fisico e colpendo più volte gli agenti intervenuti", spiegano dal sindacato della penitenziaria. Per farlo rientrare nella sua cella è stato necessario l'intervento della polizia penitenziaria e del personale sanitario e di sorveglianza. Sono stati momenti di tensione, al termine dei quali la situazione è tornata alla normalità. Gli agenti, al termine dell'intervento, hanno dovuto ricorrere a cure mediche per alcune ferite, con una prognosi di cinque giorni.

La denuncia del sindacato: "Sicurezza operatori a rischio"

Il sindacato ha denunciato: "L'ennesimo grave episodio all'interno del carcere e sulla sicurezza del personale quotidianamente messa a rischio da soggetti con gravi disturbi comportamentali". Il sindacato ha inoltre ribadito le criticità delle carceri chiedendo interventi "immediati da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose per gli operatori".

I precedenti, Kaufman ha già mostrato comportamenti violenti

Non sarebbe la prima volta che Kaufman mostra dei comportamenti aggressivi. Atterrato a Ciampino dopo l'arresto avvenuto in Grecia, dove era andato dopo essersi allontanato dall'Italia, morte la compagna e sua figlia, ha aggredito verbalmente le forze dell'ordine. Atteggiamento avuto anche durante l'interrogatorio, quando ha accusato i pubblici ministeri italiani di essere "mafiosi".