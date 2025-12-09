Morta una ragazzina di 15 anni a Roma: è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio

Tragedia a Roma, dove una ragazzina di 15 anni è morta. È stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio, indagini in corso.

Immagine di repertorio

Una ragazzina di quindici anni è morta, dopo essere stata trovata agonizzante in un cortile condominiale a Roma. È successo poco fa, nella mattinata di oggi, martedì 9 dicembre, in viale val Padana zona Conca d'Oro. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato dei Distretti Fidene e San Basilio, da quanto si apprende si è trattato di un suicidio.

La 15enne trovata in fin di vita nel cortile condominiale

Secondo le prime informazioni acquisite al momento dei fatti erano circa le 9.50 quando l'adolescente è stata trovata in fin di vita nel cortile condominiale. A dare l'allarme è stato un condomino. Inizialmente l'identificazione era in corso dunque si pensava fosse una giovane di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, poi è arrivata la conferma. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una giovane le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate.

Ipotesi suicidio

Quando gli operatori sanitari sono entrati nel cortile condominiale per soccorrerla, pronti a trasportarla nel minor tempo possibile in ospedale, la ragazza era agonizzante, priva di sensi e respirava con difficoltà. Purtroppo è deceduta poco dopo sul posto, nonostante i sanitari abbiano fatto il possibile per salvarla. Sono in corso le verifiche dei poliziotti, che indagano sulla vicenda. Al momento gli investigatori si concentrano sull'ipotesi suicidio, ancora da ricostruire la dinamica esatta.