Morta nella notte l’anziana colpita alla testa con un bastone da un 89enne ospite della Rsa di Sezze La donna era stata aggredita venerdì scorso in una Rsa di Sezze da un altro ospite della struttura. L’anziana è deceduta nella notte per le ferite.

A cura di Natascia Grbic

L'anziana di 87 anni colpita lo scorso venerdì con un bastone da un altro ospite della Rsa di Sezze dove risiedeva da tempo, è morta nella notte. La donna, che si chiamava Maria Trentina, era ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non ce l'ha fatta: i colpi che le sono stati inferti alla testa e al costato le sono risultati fatali e dopo alcuni giorni di agonia è deceduta nel reparto di terapia intensiva dove era ricoverata. Sul caso indagano i carabinieri di Sezze in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale di Latina. L'uomo che l'ha aggredita è indagato per omicidio, ma date le sue precarie condizioni di salute rimane in stato di libertà. Anche lui è ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti, dove Maria Trentina è spirata nella notte.

La donna era stata aggredita dall'89enne dentro la residenza per anziani dove entrambi erano ospiti. Cosa è accaduto e come mai l'uomo abbia aggredito Maria, non è noto. Secondo le prime informazioni, l'operatrice sanitaria che in quel momento era di turno nella struttura ha chiamato gli ospiti per un momento comune. Una situazione come si era verificata già tante volte, ma che lo scorso venerdì è finita in tragedia. Perché l'uomo ha deciso di prendere a bastonate Maria Trentina, non è dato sapere. Probabilmente nemmeno lui sa perché ha commesso un gesto del genere. I carabinieri stanno indagando anche su dove l'89enne abbia potuto prendere il bastone con cui ha ucciso la donna, colpita violentemente e a più riprese alla testa e al costato. Ferite che non le hanno lasciato scampo, anche se fino all'ultimo si è sperato che si salvasse.