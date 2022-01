Presa a bastonate da un 89enne ospite della Rsa: grave un’anziana di 87 anni Sul caso indagano i carabinieri, che vogliono capire come l’anziano sia entrato in possesso del bastone. Ferita anche un’operatrice della Rsa.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 gennaio. Per cause ancora da chiarire un 89enne ha preso a bastonate un'altra ospite di una Residenza per anziani a Sezze, in provincia di Latina. La donna è stata portata in condizioni gravissime all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata affidata alle cure dei medici. La signora è ricoverata in prognosi riservata, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Ferita anche un'operatrice della Rsa che ha provato a intervenire per placare l'89enne. Anche lei è rimasta ferita nella colluttazione, ma fortunatamente non ha riportato lesioni serie. La posizione dell'anziano ospite della Rsa è al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

Sul caso indagano i carabinieri, che vogliono capire cosa sia accaduto nei minimi dettagli, ma soprattutto accertare come l'anziano sia venuto in possesso del bastone. Secondo le prime informazioni, la giornata di ieri è iniziata come tante altre. Nel pomeriggio l'operatrice ha chiamato gli ospiti della residenza per passare un po' di tempo insieme e fare delle attività comuni. Ma una volta nella sala, l'89enne ha preso un bastone e ha cominciato a colpire ripetutamente un'anziana di 87 anni, riducendola in condizioni gravissime prima che qualcuno riuscisse a intervenire. Non è chiaro se l'uomo si trovasse in stato confusionale, o se tra lui e la donna c'erano stati dei diverbi in precedenza. Al momento, nessuno di questi fattori è stato lasciato trapelare dalle indagini dei militari dell'Arma, che sono attualmente in corso.