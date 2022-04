Morta la donna trovata in casa con una ferita alla testa: oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno Non ce l’ha fatta la donna di settantanove anni trovata in casa il 23 aprile con una ferita alla testa e in un lago di sangue: è morta poche ore prima il suo compleanno.

A cura di Giorgia Venturini

I soccorritori in via Carlo Tenca (Foto dal Gruppo Comitato di quartiere Casal Bruciato)

È morta a poche ore dal suo compleanno Antonietta, la donna di settantanove anni trovata in casa il 23 aprile con una ferita alla testa, priva di sensi e in un lago di sangue. A dare l'allarme era stata la figlia preoccupata che la madre non rispondeva al telefono: una volta sul posto la triste scoperta. La donna è stata portata con la massima urgenza al Policlinico dove è morta nella serata di ieri 25 aprile a pochi ore dal suo compleanno. Oggi infatti avrebbe compiuto 79 anni.

Proseguono le indagini della polizia

Subito erano scattate le indagini per capire cosa fosse successo. In un primo momento l'ipotesi più probabile era quella di una rapina finita male e compiuta per mano di persone al momento ignote, durante la quale si era consumata l'aggressione. Ma questa ipotesi nelle ultime ore è stata smentita dalla polizia. Quelle che si pensavano essere ferite da arma da taglio al volto alla fine si è scoperto essere ferite provocate da una caduta accidentale, come confermano anche i medici dell'Umberto I. Ogni pista investigativa resta ancora aperta però. Certo è che in casa non ci sono segni di effrazione né sulla porta né sulla finestra. Alcuni residenti però hanno raccontato che in quartiere si erano visti dei truffatori che con la tecnica del controllo dei contatori in realtà derubavano gli anziani.

Resta più accreditata l'ipotesi della caduta accidentale. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore: sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio. I poliziotti stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto, per capire cosa sia accaduto alla donna. Gli accertamenti sono in corso e i poliziotti ascolteranno i vicini di casa. Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di zona, per capire se qualcuno è entrato nella casa dell'anziana.