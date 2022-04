Anziana trovata priva di sensi in casa con una ferita alla testa: è in prognosi riservata I poliziotti indagano sul ferimento di un’anziana trovata priva di sensi in casa dalla figlia a Casal Bruciato. La donna è ricoverata con prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

I soccorritori in via Carlo Tenca (Foto dal Gruppo Comitato di quartiere Casal Bruciato)

Una donna di settantanove anni è stata trovata in casa con una ferita alla testa prima di sensi. I fatti risalgono a stamattina, sabato 23 aprile, e sono avvenuti all'interno di un'abitazione in via Carlo Tenca in zona Casal Bruciato a Roma. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata con prognosi riservata. A dare l'allarme è stata la figlia quarantacinquenne, che l'ha vista priva di sensi una volta entrata in casa e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112.

Arrivata la chiamata d'emergenza sul posto è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Sandro Pertini. Giunta al pronto soccorso la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Ha riportato una ferita alla testa e al momento si trova ricoverata con prognosi riservata. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio. I poliziotti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per capire cosa sia accaduto alal donna. Gli accertamenti sono in corso e i poliziotti ascolteranno i vicini di casa.