"Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia… il mio angelo è volato in cielo, è andata a riposarsi e trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza… ancora grazie a tutti". È straziante il messaggio scritto da Emiliano Tortolano, il calciatore nerazzurro del Latina che ha perso la figlia Ginevra, di soli due anni, dopo un malore. La piccola, nata dall'unione dell'ex capitano dell'Ostiamare con Giorgia Topazi, era affetta da alcune patologie diagnosticate a quattro mesi dalla nascita. Ieri era stata ricoverata all'ospedale Bambino Gesù in seguito a un malore. "Pregate per favore", aveva scritto Tortolano su Facebook. Purtroppo la bimba, nonostante gli sforzi dei medici per salvarle la vita, non ce l'ha fatta ed è deceduta lasciando nello strazio i genitori e i parenti tutti.

Morta la figlia del calciatore nerazzurro, il cordoglio dei compagni

"L'As Ostiamare Lidocalcio tutta piange sgomenta per la tragedia che ha colpito Emiliano Tortolano e la sua compagna Giorgia, con la dolorosa perdita della piccola meravigliosa Ginevra. Dal Presidente ai dirigenti, ai calciatori tutti, Ostia esprime le più sincere condoglianze a Emiliano, a Giorgia, e a i familiari tutti in questo momento di profondo e immenso dolore. Ciao Ginevra, che la terra ti sia lieve piccolo angelo". Così gli ex compagni di squadra di Tortolano. "Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze", le parole del Latina Calcio. A gennaio la bambina aveva compiuto due anni.