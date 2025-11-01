Monopattino investe una donna scesa dall’autobus, mentre è a terra un giovane la deruba

Investita e derubata è la brutta esperienza fatta da una 32enne appena scesa dall’autobus lungo via Prenestina a Roma. I carabinieri hanno individuato e denunciato un 19enne per il furto dello smartphone.

Immagine di repertorio

Alla guida di un monopattino ha investito una donna appena scesa dall'autobus. Un giovane le ha rubato lo smartphone quando era a terra. L'episodio è avvenuto lungo via Prenestina a Roma nella mattinata presto di oggi, sabato primo novembre. Vittima è una trentaduenne di nazionalità spagnola, che è rimasta lievemente ferita, fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. I carabinieri hanno individuato in breve tempo e bloccato un diciannovenne di nazionalità algerina. Il ragazzo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per i fatti commessi.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 4.30. La donna era appena scesa dall'autobus e si trovava lungo via Prenestina all'altezza del civico 276. Il conducente del monopattino ha travolto la donna per cause non note e ancora in corso d'accertamento e si è allontanato, proseguendo la marcia senza fermarsi a prestarle soccorso e senza chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112. Mentre la donna era a terra un'altra persona, un giovane, le si è avvicato e, approfittando della situazione, le ha rubato lo smartphone, per poi scappare.

Arrivata la segnalazione ai carabinieri, i militari della Stazione Roma Tor Pignattara, giunti sul posto si sono subito messi alla ricerca dell'autore del furto. Una ricerca lampo, in quanto lo hanno individuato e bloccato poco dopo. Si tratta appunto di un diciannovenne di nazionalità algerina, che è stato denunciato all'Autorità giudiziaria.

Leggi anche Autobus a fuoco a Torpignattara: per Atac le fiamme sono partite da un monopattino che era a bordo

Fortunatamente la donna investita non ha riportato conseguenze gravi, soccorsa dal personale sanitario arrivato con l'ambulanza, è stata medicata sul posto. Ha riportato solo lievi lesioni superficiali della pelle, ma si è comunque trattato di un grande spavento.