Monopattino investe una donna scesa dall’autobus, mentre è a terra un giovane la deruba
Alla guida di un monopattino ha investito una donna appena scesa dall'autobus. Un giovane le ha rubato lo smartphone quando era a terra. L'episodio è avvenuto lungo via Prenestina a Roma nella mattinata presto di oggi, sabato primo novembre. Vittima è una trentaduenne di nazionalità spagnola, che è rimasta lievemente ferita, fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. I carabinieri hanno individuato in breve tempo e bloccato un diciannovenne di nazionalità algerina. Il ragazzo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per i fatti commessi.
Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 4.30. La donna era appena scesa dall'autobus e si trovava lungo via Prenestina all'altezza del civico 276. Il conducente del monopattino ha travolto la donna per cause non note e ancora in corso d'accertamento e si è allontanato, proseguendo la marcia senza fermarsi a prestarle soccorso e senza chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112. Mentre la donna era a terra un'altra persona, un giovane, le si è avvicato e, approfittando della situazione, le ha rubato lo smartphone, per poi scappare.
Arrivata la segnalazione ai carabinieri, i militari della Stazione Roma Tor Pignattara, giunti sul posto si sono subito messi alla ricerca dell'autore del furto. Una ricerca lampo, in quanto lo hanno individuato e bloccato poco dopo. Si tratta appunto di un diciannovenne di nazionalità algerina, che è stato denunciato all'Autorità giudiziaria.
Fortunatamente la donna investita non ha riportato conseguenze gravi, soccorsa dal personale sanitario arrivato con l'ambulanza, è stata medicata sul posto. Ha riportato solo lievi lesioni superficiali della pelle, ma si è comunque trattato di un grande spavento.