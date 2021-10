Monopattini come transenne: la creatività dei vigili di Roma per l’incontro Biden-Macron al G20 A Villa Bonaparte, sede dell’Ambasciata francese presso la Santa Sede, si tiene un attesissimo incontro tra Joe Biden ed Emmanuel Macron. È la prima stretta di mano dopo l’incidente diplomatico seguito all’accordo di Aukus. Per l’occasione via Piave è blindata e i vigili di Roma si sono arrangiati al meglio per transennare i marciapiedi: monopattini e nastro giallo.

A cura di Luca Ferrero

Roma e l'arte di arrangiarsi. A Villa Bonaparte è tutto pronto per l'incontro bilaterale tra il presidente americano Joe Biden ed il suo omologo francese Emmanuel Macron. Entrambi i capi di stato sono a Roma per partecipare al vertice del G20, che si terrà domani alla Nuvola dell'Eur. Via Piave, sede dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, è blindata. Camionette dei carabinieri, decine di militari e… un nastro giallo attaccato ai monopattini. Il marciapiede sul lato della legazione francese doveva essere chiuso in poco tempo e la polizia locale di Roma Capitale ha pensato di utilizzare al meglio i mezzi a disposizione. In mancanza di altre transenne, tre monopattini di una nota azienda di noleggio raccolti dal ciglio della strada e via di nastro. Sono stati disposti al bordo della carreggiata a distanza regolare: un calcolo millimetrico che tiene ben tesa la fascia gialla. A sorvegliare che l'ingegnosa architettura resti in piedi ci sono diversi carabinieri armati. Poco più avanti un nutrito spiegamento di forze pattuglia l'ingresso alla Villa.

Incontro Biden-Trump a Villa Bonaparte

Monopattini a transennare il marciapiede e dentro la villa un un incontro attesissimo. Quello di oggi è il primo tra i due presidenti dopo l'accordo di Aukus tra Usa, Regno Unito e Australi. Accordo che aveva suscitato un incidente diplomatico tra Parigi e Washington, con i francesi su tutte le furie per la perdita della commessa di sottomarini. Ad anticipare la stretta di mano, c'era stata una telefonata. L'Eliseo, infatti, ha già comunicato che in quell'occasione i due "avevano convenuto di avviare consultazioni ad alto livello, allo scopo di ricostituire la fiducia e rilanciare la relazione franco-americana sulla base di obiettivi comuni". Oggi è il giorno di questo rilancio. Entrambi i presidenti, infatti, si trovano a Roma per il vertice del G20.