Molotov contro Antonio Di Silvio, l’uomo prende fuoco: caccia all’aggressore Un uomo al momento non ancora identificato ha compiuto un attacco incendiario contro Antonio Di Silvio, detenuto agli arresti domiciliari.

Agguato contro Antonio ‘Cavallo' Di Silvio. Uno sconosciuto si è presentato davanti la sua abitazione nel quartiere popolare Nicolosi, ha aspettato che l'uomo aprisse la porta e gli ha tirato una molotov addosso. Antonio di Silvio, che si trovava agli arresti domiciliari, ha preso fuoco ed è rimasto ustionato. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, è ancora ricoverato. Sul posto i carabinieri di Latina, che indagano sul caso, e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme che si era propagate anche all'appartamento. Al momento l'aggressore, che si è dato alla fuga subito dopo aver lanciato la molotov contro Antonio Di Silvio, non è stato ancora identificato.

Molotov contro Antonio Di Silvio: indagano i carabinieri

Non è chiaro se Antonio Di Silvio conoscesse il suo aggressore oppure no. Certo è che non pensava avesse brutte intenzioni dato che gli ha aperto la porta di casa. La stessa casa dove lo scorso anno i carabinieri hanno sequestrato un'attrezzatura video che ‘Cavallo' usava per controllare l'esterno della sua abitazione. Era già ai domiciliari e tramite le telecamere teneva d'occhio tutto ciò che succedeva sulla strada. Le persone che passavano e anche l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine, in modo forse da non farsi cogliere impreparato. Nel 2020 era stato condannato a quattro anni di reclusione con il rito abbreviato per rapina aggravata. Aveva aggredito un giovane per rubargli smartphone, due orecchini, una catenina, un paio di occhiali da sole e 130 euro. Arrestato, è stato condannato e stava scontando la pena agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice.