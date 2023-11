Molestata sull’autobus da un uomo di 70 anni: la denuncia di una 17enne Le avrebbe palpeggiato il fondoschiena. Poi, una volta scesa dal bus, l’avrebbe seguita fino a casa: a processo per violenza sessuale un ultrasettantenne.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Molestata sull'autobus a diciassette anni da un uomo che ne ha oltre 70: questo è quanto raccontato da una ragazza ai carabinieri, arrivata in caserma per sporgere denuncia. Scesa dall'autobus di corsa, avrebbe raggiunto casa sua e, una volta entrata nell'abitazione, si sarebbe accorta di essere stata seguita. Identificato l'uomo, ora per il plurisettantenne si è aperto un processo per violenza sessuale: rischia due anni di carcere.

Le molestie in autobus

Secondo il racconto della giovane, le avrebbe palpeggiato il fondoschiena mentre si trovavano entrambi sull'autobus, stracolmo di persone. Una volta girata, verso la persona che l'ha toccata, avrebbe trovato un uomo di più settanta anni che si stava masturbando, come riporta la Repubblica.

È scesa dall'autobus e ha iniziato a correre verso casa, ma la sensazione di essere seguita non l'ha mai abbandonata. Finché, una volta raggiunto l'appartamento, si è affacciata verso il portone: è stato in quel momento che lo ha rivisto. L'anziano stava leggendo i nomi sui citofoni, dopo qualche minuto se ne è andato. E lei ha sporto denuncia.

La difesa dell'anziano

"Vi pare possibile che un ultrasettantenne sia ancora così vigoroso fisicamente? – ha chiesto durante la sua arringa l'avvocato che sta difendendo l'anziano – Come avrebbe fatto a seguire la ragazza in mezzo alla strada con i pantaloni ancora abbassati? Qualcuno lo avrebbe visto. Per noi è una storia assurda. Non esistono prove documentali, chiediamo l'assoluzione". Ora spetta ai giudici decidere cosa sia realmente accaduto e stabilire se il settantenne abbia davvero molestato la diciassettenne.