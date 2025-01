video suggerito

Molestata in un locale a Capodanno: “Mi hanno detto di stare zitta per non rovinare la festa” Un uomo ha insistentemente molestato una donna di trent’anni in un locale a una cena di Capodanno fino ad arrivare a schiaffeggiarla. Al pronto soccorso le è stato refertato un acufene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una donna di trent'anni è stata molestata e palpeggiata a una cena di Capodanno in un locale di Ariccia, dove erano presenti quasi duecento persone. La 30enne era a cena con la madre e due amiche quando un uomo seduto al tavolo di fianco, visibilmente ubriaco, ha cominciato a infastidirle. Prima ha preteso di ballare con un'amica della madre poi, di fronte al netto rifiuto della donna, ha cominciato a insultarle e bestemmiare. Quando la 30enne l'ha invitato a tornare al suo posto, l'ha palpeggiata. Non solo: di fronte all'evidente shock delle donne, un altro commensale ha detto loro di fare finta di niente, in modo da ‘non rovinare la festa a nessuno'.

Le cose sono precipitate quando è arrivato il fidanzato della 30enne che, saputo cosa era successo, ha chiesto spiegazioni al molestatore. Che, per tutta risposta, gli ha dato un forte schiaffo in faccia, rompendogli gli occhiali. Ha poi colpito anche la donna, che ha chiamato il 112 e si è anche recata in ospedale, dove le è stato refertato un acufene provocato dalla botta.

"Quello che mi ha fatto tanto male – le parole della donna a Il Messaggero, che riporta la notizia – è stato l'atteggiamento delle persone presenti, addirittura un signore mi ha detto di fare finta di niente per non rovinare la festa e invece io, che ricordo sempre l'insegnamento trasmessomi da mio padre, giudice, che mi ha sempre detto di denunciare ogni forma di molestia e denuncia, ho chiamato subito i carabinieri". Il molestatore sarebbe stato ripreso nei video del locale e già identificato dalle telecamere. Rischia una denuncia per lesioni e violenza sessuale.