Molesta hostess nell'ascensore dello stadio: 80enne denunciato per violenza sessuale Un uomo di ottant'anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per aver molestato una ragazza in un ascensore dello stadio di Frosinone. L'episodio ieri durante la partita col Pisa.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di ottant'anni è stato denunciato per violenza sessuale dopo che ha tentato di abusare di una hostess in uno degli ascensori dello stadio Benito Stirpe di Frosinone. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri mentre si stava disputando la partita per la decima giornata del Campionato di Serie B contro il Pisa. Sul posto, allertati dai colleghi della ragazza, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza – una giovane di vent'anni addetta all'area Hospitality che si trova al primo piano dello stadio – ha preso l'ascensore insieme a un uomo di ottant'anni, un professionista molto noto a Frosinone. Quest'ultimo, approfittando del fatto che la ventenne non potesse fuggire, ha cominciato a molestarla e si è avventato su di lei. Una volta uscita dall'ascensore, la ragazza è scappata e ha raccontato ai colleghi cosa era appena successo. Data la gravità dell'episodio, è stata chiamata immediatamente la polizia, che ha raggiunto l'uomo e lo ha fermato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato il racconto della ragazza. Una volta formalizzate le pratiche in questura, all'uomo è stata notificata una denuncia per violenza sessuale.

La ragazza, visibilmente sconvolta, non ha riportato ferite. L'uomo ha provato a rigettare le accuse, ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza confermano il racconto della ragazza, tanto che l'80enne è stato immediatamente denunciato. La posizione dell'uomo è al vaglio delle forze dell'ordine, con la polizia che sta valutando se emettere o meno un daspo nei suoi confronti.