Mobile cade da un balcone a Torre Angela e ferisce un bimbo di 7 anni: soccorso in codice rosso Tragedia sfiorata in zona Torre Angela a Roma, dove un bambino di sette anni è rimasto ferito e soccorso in codice rosso a causa di un mobile caduto da un balcone al primo piano.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino di sette anni è rimasto ferito da un mobile caduto dal balcone di un'abitazione al primo piano di un palazzo in zona Torre Angela a Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, venerdì 19 novembre e sono accaduti nella periferia della Capitale. Il piccolo, colpito alla testa, è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale in codice rosso. Secondo le informazioni apprese lo zio del bambino, un uomo di sessant'anni, al momento dell'accaduto stava sistemando i mobili, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, uno di questi è precipitato raggiungendo alla testa il nipotino. Una tragedia sfiorata.

Il bambino colpito dal mobile in codice rosso

Momenti di paura per l'uomo e per i residenti del palazzo, compresa la gravità della situazione per quanto accaduto, subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta immediata d'intervento per un incidente domestico in cui era rimasto coinvolto un bambino. Arrivata la segnalazione, all'indirizzo indicato è arrivato il personale sanitario, che ha preso il piccolo in carico e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove si trova ricoverato. Al momento non si conoscono le sue attuali condizioni di salute, affidato alle cure dei medici è stato sottoposto agli accertamenti del caso per scongiurare lesioni e traumi gravi. Presenti per gli accertamenti di loro competenza i carabinieri della stazione di Tor bella Monaca, che hanno ascoltati le testimonianze dei presenti e ricostruito la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità da parte del parente.