Mistero al Verano, trovata una donna morta: era accasciata su una tomba del cimitero romano

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Mistero al Verano. Una donna è stata trovata morta, accasciata su una tomba del cimitero romano. Un malore improvviso? Una caduta? Un'aggressione o, ancora, un tentativo di rapina finito male? Per il momento sono tutti interrogativi che non hanno risposta e al momento nessuna di queste ipotesi viene scartata dai poliziotti del commissariato San Lorenzo.

I beni della signora sparsi in terra: una rapina finita male?

Il ritrovamento del cadavere, riporta il quotidiano La Repubblica, è avvenuto intorno alle 12 di ieri nelle vicinanze del sacrario militare, dove riposano i militari morti nelle due guerre mondiali. Gli agenti hanno immediatamente escluso la pista del possibile incidente stradale. Ma c'è un dettaglio: i beni personali della donna sono stati trovati in terra. Questo farebbe pensare proprio a un incidente, oppure a un tentativo di rapina o a un'aggressione. Vicino al corpo, tuttavia, non c'era nessuno.

Chi è la donna trovata morta all'interno del cimitero del Verano

La vittima è una donna di 57 anni, che si era recata insieme al marito in camper. I due, provenienti dal Nord Italia ma originari di Roma, si erano divisi all'interno del cimitero. A dare l'allarme è stato un operaio in servizio al Verano: "C’è una persona con una grossa ferita alla testa. Non riesce a respirare". I soccorritori del 118 non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. Trasporta d'urgenza al policlinico Umberto I, i medici hanno soltanto constatato il decesso della signora.

Sul cadavere verrà eseguita l'autopsia, che potrà fornire le prime risposte a chi indaga. Nel punto in cui la vittima è stata trovata non c'era alcuna telecamera di sicurezza e quindi non esisterebbe alcuna ripresa video di quanto accaduto.