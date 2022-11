Minorenne picchia l’ex di 16 anni e la minaccia con un coltello: disarmato dal padre della ragazza Il ragazzo è stato denunciato. La 16enne lo aveva lasciato perché l’aveva picchiata più volte, minacciandola anche di morte. Fino a che non si è presentato davanti a lei con un coltello.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciassette anni è stato denunciato dopo che ha minacciato, aggredito e perseguitato la sua ex fidanzata, una giovane di sedici anni. L'episodio che ha fatto traboccare il vaso è avvenuto quando il minore si è presentato davanti alla ragazza armato di coltello, minacciando di colpirla. A intervenire è stato il padre della ragazza, che lo ha disarmato. Dopodiché è andato insieme alla figlia per sporgere denuncia contro di lui.

Da tempo il 17enne perseguitava la giovane. I due avevano avuto una relazione, che si era conclusa qualche giorno prima quando la ragazza, ormai stufa dei comportamenti violenti del fidanzato, aveva deciso di lasciarlo.

La 16enne veniva insultata, picchiava, umiliata. Era finita addirittura in ospedale, dove era stata medicata e poi dimessa con quattro giorni di prognosi. Aveva deciso di chiudere la relazione per poter finalmente riprendere in mano la sua vita. Ma l'incubo era lontano dal finire. Il 16enne, infatti, continuava a perseguitarla, mandandole messaggi in cui la minacciava e dicendo che l'avrebbe aggredita. Fino a quando non si è presentato davanti a lei, in strada a Latina, armato di coltello.

Fortunatamente in quell'occasione era presente anche il padre della ragazzina, che non appena ha visto il coltello è corso verso il 17enne, levandoglielo di mano. Il ragazzo continuava ad avvicinarsi alla giovane con la lama, minacciando di colpirla. Dopo quest'episodio, la 16enne ha deciso di denunciarlo. Si è quindi presentata col padre in questura, raccontando cosa è accaduto e presentando anche i referti dell'ospedale, dove era finita a causa dell'ex, che è stato quindi denunciato.