Minacciato con la pistola e rapinato nella sua villa di Ferentino: paura per un imprenditre

A cura di Enrico Tata

Hanno atteso il padrone di casa, gli hanno puntato una pistola al volto e si sono fatti consegnare le chiavi della cassaforte. Notte di paura per un noto imprenditore di Ferentino, provincia di Frosinone. L'uomo è stato minacciato e rapinato all'interno della sua villetta in località San Rocco. Ad attenderlo dal suo rientro dal lavoro c'erano tre uomini incappucciati, che gli hanno puntato una pistola contro e lo hanno condotto nel garage. Là hanno ordinato all'uomo di consegnargli le chiavi della cassaforte, ma all'interno hanno trovato ben poco. Soltanto un orologio e 700 euro in contanti. Niente rispetto a quanto si aspettavano. I malviventi sono poi fuggiti con il magro bottino e l'imprenditore ha chiamato i carabinieri, che stanno indagando per tentare di risalire all'identità dei rapinatori. Sarà difficile, nonostante la descrizione fornita dal padrone di casa e le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, perché tutti e tre indossavano un passamontagna che li rendeva praticamente irriconoscibili.

La scorsa settimana, sempre in località San Rocco a Ferentino, una coppia si è trovata faccia a faccia con i ladri, riporta il Messaggero. I padroni di casa hanno gridato e chiamato i vicini, con i malviventi che sono immediatamente scappati saltando da un'altezza di circa quattro metri. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, ma i banditi avevano già fatto perdere le loro tracce. Per fortuna, i padroni di casa stanno bene e non è stato rubato niente dalla loro abitazione. Tuttavia resta alta la paura per i furti in villa nella zona, sempre più numerosi nelle ultime settimane.