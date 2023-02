Minacciano con un coltello e derubano adolescenti a Villa Borghese: due arresti Sono stati trasferiti in carcere in stato di fermo i due uomini che hanno minacciato con un coltello e derubato due adolescenti venerdì scorso a Villa Borghese.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso, 24 febbraio 2023: due adolescenti che si trovavano a Villa Borghese, polmone verde nel cuore di Roma fra il quartiere Pinciano e il rione Campo Marzio sono stati aggrediti e derubati da due persone. I due giovani si sono rivolti alle forze dell'ordine che, in breve tempo, sono riusciti a rintracciare e ad arrestare due ragazzi di 18 e 21 anni ritenuti responsabili del gesto.

L'aggressione a Villa Borghese

Erano seduti su una delle panchine del parco, quando sono stati aggrediti di spalle da due persone: una di loro, armata di coltello, ha ferito alla mano uno dei due ragazzi, derubandolo del proprio cellulare. Continuandolo a minacciare, agitando il coltello davanti ai ragazzini, si è fatto consegnare tutti i soldi che avevano, un bottino di 40 euro in totale. Poi si è dato alla fuga, correndo in direzione di piazza del Popolo.

L'intervento della polizia

Non appena aggrediti i due ragazzini si sono rivolti alle forze dell'ordine: i poliziotti hanno raccolto la descrizione degli aggressori e si sono messi immediatamente sulle tracce degli aggressori. Sono riusciti a trovarli poco dopo, ancora in possesso del telefono e dei soldi appena rubati. Con loro anche il coltello, con una lama lunga 10 centimetri, utilizzato per minacciare i ragazzini ed una carta di credito non intestata a loro. Gli agenti della Sezione Volanti e del II Distretto Salario Parioli li hanno bloccati e arrestati per rapina aggravata.

L'arresto

Dopo aver rintracciato e bloccato i due, un cittadino tunisino e uno egiziano di 18 e 21 anni, i due sono stati portati in commissariato. Per loro la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida del fermo perché indiziati di rapina aggravata: a seguito della misura cautelare sono stati trasferiti in carcere.