Minaccia un medico per un debito di droga da 10mila euro: la vittima lo denuncia e lo fa arrestare Il medico per tre anni aveva comprato crack dal pusher, accumulando un debito da 1800 euro. Lo spacciatore aveva cominciato a minacciarlo, pretendendone 10mila.

Ha fatto arrestare un pusher che lo ricattava chiedendogli 10mila euro per un debito di 1800. Un medico romano, stanco di essere vessato e minacciato dall'uomo, si è rivolto ai poliziotti del commissariato Colombo denunciando lo spacciatore e raccontando tutto quello che era successo. Il pusher è stato arrestato proprio mentre si allontanava con la prima tranche del denaro, 2mila euro che si era fatto consegnare in contanti dal medico. L'appuntamento però era stato organizzato proprio dagli agenti, al fine di cogliere l'estorsore in flagranza di reato.

Secondo quanto raccontato dal 47enne agli agenti, tutto era cominciato tre anni prima, quando aveva cominciato a comprare crack dal pusher per la sua dipendenza da droghe. Non aveva però i soldi per pagargliela, e così il debito si era accumulato, arrivando fino a 1800 euro. Lo spacciatore però, ne voleva indietro 10mila. Soldi che il medico non aveva e che non avrebbe potuto ripagare.

Dal primo febbraio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il pusher aveva cominciato a mandare al 47enne messaggi intimidatori e minacciosi, continuando a chiedere sempre più soldi. La sua richiesta erano 2mila euro subito, e gli altri 8mila dopo tre giorni. A quel punto il medico si è rivolto alla polizia per denunciarlo.

Gli agenti gli hanno consigliato di organizzare un incontro in un bar alla Garbatella, in cui gli avrebbe consegnato la prima parte del denaro. Quando il pusher si è allontanato con 2mila euro nella tasca, i poliziotti lo hanno immediatamente bloccato e arrestato. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari.