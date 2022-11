Minaccia un 15enne per 25 euro: “Sono finito al tg per cose che non si possono dire” Ha minacciato un ragazzino di 15 anni per estorcergli 25 euro mentre si trovava con i suoi amici alla fermata dell’autobus.

A cura di Beatrice Tominic

Lo ha fermato mentre si trovava alla fermata dell'autobus insieme al suo gruppo di amici: così un uomo di 48 anni ha avvicinato un ragazzino di 15 anni prima di costringerlo a consegnargli i suoi soldi.

I fatti sono avvenuti lo scorso 9 ottobre, quando l'uomo si è avvicinato all'adolescente e ai suoi amici, al fine di estorcergli 25 euro. Avvicinandosi al giovane, l'uomo ha iniziato a minacciarlo, cercando di intimidirlo. Gli ha spiegato che tipo di persona avesse davanti: ha sottolineato che apparteneva da una famosa famiglia della criminalità organizzata romana, esaltandola. "Io comando tutto nel quartiere – avrebbe continuato rivolto ai ragazzini – Sono finito sul telegiornale per cose che non si possono neanche dire". E avrebbe aggiunto anche che "quella è la legge".

Le indagini e l'arresto

A partire dal 9 ottobre, i carabinieri hanno iniziato ad indagare per cercare di rintracciare il 48enne. Nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Pomezia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno arrestato il 48enne, un uomo originario di Roma, con precedenti, che oggi è gravemente indiziato del reato di estorsione.

Per arrivare a lui, i carabinieri della Stazione Roma Tor dé Cenci hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza. Proprio sulla base di quanto sono riusciti ad ottenere, il gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Capitolina, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare a carico dell'uomo, gravemente indiziato di aver minacciato il minorenne. Il 48enne, in seguito, è stato trasferito in carcere e oggi si trova all'interno della struttura di Regina Coeli.