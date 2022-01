Minaccia l’ex sui social e sfregia la tomba del padre: non potrà avvicinarsi alla donna e ai figli I fatti sono accaduti a Tivoli. Al 50enne è stato applicato il braccialetto elettronico, in modo da controllarne gli spostamenti.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquant'anni è stato denunciato con l'accusa di atti persecutori e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai figli. Per controllare che rispetti le disposizioni decise dal Tribunale, gli è stato messo il braccialetto elettronico, che controllerà che non si avvicini alla donna e ai bambini. Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dai poliziotti del commissariato di Tivoli, il 50enne perseguitava l'ex, pedinandola costantemente e minacciandola, sopratutto sui social. La donna non sapeva che l'uomo la seguiva, ne era totalmente all'oscuro. Una situazione di pericolo che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che prima hanno posto la donna sotto discreta vigilanza, e dopo hanno applicato il braccialetto elettronico all'uomo. Allo stesso tempo, gli agenti le hanno dato un cellulare con cui avvisare la polizia giudiziaria nel caso lui si fosse riavvicinato.

L'uomo da tempo perseguitava la sua ex e i figli. Pedinava la donna da diverse settimane senza che lei se ne accorgesse, si appostava nei luoghi che lei frequentava abitualmente, la minacciava con post sui social. Era arrivato al punto di danneggiarle la macchina e andare sulla tomba del padre per sfregiarla, lanciandoci sopra della vernice nera. Data l'escalation di comportamenti violenti, i poliziotti hanno deciso di chiedere il divieto di avvicinamento alla donna e ai figli tramite l'uso del braccialetto anti-stalking. Nel caso lui si dovesse avvicinare alle vittime, la centrale di polizia sarà informata immediatamente e la sua posizione si aggraverà ulteriormente.