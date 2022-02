Minacce, spintoni e clima di terrore per anni: 47enne maltratta genitori anziani Gli agenti del commissariato di Tivoli e del commissariato San Basilio sono intervenuti la scorsa domenica in via Gian Lorenzo Bernini a Tivoli in seguito di una segnalazione da parte di una donna.

A cura di Enrico Tata

Minacce, spintoni, maltrattamenti continui per anni. Solo in seguito all'ultimo grave episodio i genitori anziani della donna, una 47enne, hanno trovato il coraggio di denunciare la figlia. Gli agenti del commissariato di Tivoli e del commissariato San Basilio sono intervenuti la scorsa domenica in via Gian Lorenzo Bernini in seguito di una segnalazione da parte di una donna. Quest'ultima ha chiesto aiuto perché minacciata gravemente minacciata dalla figlia dopo una lite. Per questo gli agenti hanno applicato il protocollo ‘Scudo', che serve per tenere monitorati gli episodi di violenza domestica e di genere che rientrano nel cosiddetto ‘codice rosso'.

Nel caso specifico gli agenti hanno trovato la mamma dell'accusata visibilmente terrorizzata. "Ho litigato con mia figlia e lei mi ha spinto contro il muro più volte e mi ha minacciato di morte", ha detto ai poliziotti e il marito ha confermato. All'arrivo di questi ultimi, la figlia si è chiusa a chiave nella sua camera e solo grazie all'utilizzo di un passepartout gli agenti sono riusciti ad entrare all'interno della stanza. La donna si è scagliata contro di loro per cercare di scappare, ma dopo una colluttazione è stata bloccata. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo la convalida dell'arresto di ieri, il giudice ha disposto il divieto di residenza a Tivoli per la donna.

La mamma ha presentato una denuncia formale e ha raccontato che la figlia ha cominciato ad essere violenta nei confronti dei genitori già all'età di 16 anni. Nel corso degli anni queste aggressioni si sono fatte sempre più violente e in casa ormai c'era un vero e proprio clima di terrore.