Mille telecamere di sicurezza in più per il Giubileo: in tutta Roma adesso ce ne sono solo 2500 A Roma arriveranno nei prossimi mesi mille nuove telecamere di sicurezza in vista del Giubileo. Attualmente in tutta la città ce ne sono solo 2500 (e per di più di vecchia generazione).

A cura di Enrico Tata

Il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha confermato nelle scorse ore ciò che già aveva annunciato il sindaco Gualtieri in estate: in città arriveranno mille nuove telecamere di sicurezza in vista del Giubileo e sarà realizzata una nuova sala operativa.

Così il comandante nel corso di una riunione della Commissione capitolina Giubileo: "Nell'anno giubilare, una volta riqualificate aree e cantieri, specie a Termini, dovremmo rivolgere lo sguardo e l'attività a situazioni diverse, in tutte quelle zone che saranno oggetto di eventi. Avremo un sistema di videocamere, un migliaio in più, che andranno a confluire sulla Sala Sistema Roma assieme a quelle già esistenti".

Se i lavori della Sala operativa saranno terminati in tempo, ha aggiunto il comandante, "avremo una centrale al passo coi tempi con nuovi sistemi e software che ci permetteranno di intervenire nell'immediato col massimo controllo del territorio. Stiamo lavorando per costruire in Sala Sistema un Centro gestione eventi dove lavoreremo con le altre forze dell'ordine, ma anche con Protezione Civile, Vigili del fuoco, Ares, Areti, le società dei sottoservizi".

L'appalto per la fornitura di nuove telecamere e per la realizzazione della centrale operativa è stato aggiudicato pochi giorni fa e a breve inizieranno i lavori. Il progetto prevede "la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle emergenze e dei grandi eventi (Giubileo 2025)". Nello specifico, oltre all'installazione di nuove telecamere e all'ideazione di un nuovo sistema operativo, è prevista anche la realizzazione di una sala di Cyber Security Operation Center (C-SOC o SOC).

Secondo quanto si legge nel bando di gara, l'attuale sistema di rete di videosorveglianza della Capitale "è caratterizzato da elementi tecnologici che necessitano di un adeguamento strutturale finalizzato una sempre più efficace protezione da attacchi informatici, soprattutto in considerazione del considerevole potenziamento della rete che si intende affrontare con l’obiettivo di affrontare con strumenti adeguati il Giubileo del 2025".

Ad oggi in città ci sono soltanto 2.500 videocamere, "un numero insufficiente rispetto alle esigenze effettive della Capitale". Inoltre questi strumenti non sono dotati di intelligenza artificiale e quindi, in pratica, per essere efficaci devono essere monitorati continuamente dagli operatori della sala operativa.

Il bando prevede l'installazione di mille nuove telecamere intelligenti, "protette da Firewall in alta affidabilità di campo oltre che un sistema VMS con tecnologie di Intelligenza Artificiale per il potenziamento e la semplificazione delle operazioni di gestione della sicurezza".