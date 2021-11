Mezza Roma allagata nella notte per il maltempo, largo Preneste diventa una piscina A causa di un forte nubifragio che si è abbattuto sulla città nella notte, mezza Roma si è allagata. È il caso, per esempio, di largo Preneste, diventato una enorme piscina, con diversi automobilisti che sono rimasti in panne al centro della piazza. Una situazione che, spiegano i residenti, si verifica praticamente durante ogni ondata di forte maltempo che si abbatte sulla Capitale.

A cura di Enrico Tata

A causa di una fortissima caduta pioggia nella notte, diverse strade di Roma si sono completamente allagate. È il caso, per esempio, di largo Preneste, diventato una enorme piscina, con diversi automobilisti che sono rimasti in panne al centro della piazza. Una situazione che, spiegano i residenti, si verifica praticamente durante ogni ondata di forte maltempo che si abbatte sulla Capitale.

Strade allagate a Roma per il maltempo, 100 interventi dei vigili

Nella notte i vigili urbani hanno effettuato circa 100 interventi a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso temporaneamente strade a causa di allagamenti e accumuli di fango sulla carreggiata e hanno aiutato gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro macchine rimaste in panne. Queste le zone di Roma sove sono stati effettuati gli interventi principali: piazzale del Verano, Via della Maglianella, Via Cilicia, Via della Pisana, sottopasso di Via Prati Fiscali , piazzale Ostiense, via Portuense, all'altezza di Via Pacinotti, a causa della presenza di un copioso strato di fango su strada.

Il piano di pulizia straordinaria voluto da Gualtieri

Il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha avviato nelle scorse ore un piano di pulizia straordinario della città e uno dei suoi obiettivi è proprio quello di pulire tombini e caditoie per evitare gli allagamenti. In questo senso sono state già individuate 13 aree della città in cui gli allagamenti si verificano con più frequenza e nei prossimi giorni i tombini verranno disostruiti per mettere in sicurezza quelle strade.