Mettono a segno due rapine in pochi minuti e picchiano 2 ragazzini: arrestata gang di 5 giovani Cinque ragazzi di età compresa tra diciotto e venticinque anni hanno messo a segno due rapine in pochissimo minuti ieri mattina a Roma, nel quartiere dell'Appio Latino.

A cura di Natascia Grbic

Cinque ragazzi di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni sono stati arrestati ieri mattina a Roma, nel quartiere dell'Appio Latino. Si tratta di due donne e tre uomini accusati di rapina in concorso. Una dei cinque giovani è accusata anche di lesioni a pubblico ufficiale: avrebbe morso un agente mentre quest'ultimo la stava arrestando. Secondo quanto ricostruito, la banda avrebbe messo a segno due rapine in pochissimo tempo: prima ai danni di un titolare di un mini market, e poi nei confronti di due ragazzini, brutalmente pestati per sottrargli collanine e telefoni cellulare.

Le rapine sono avvenute ieri mattina verso le 8 all'Appio Latino, alla periferia di Roma. La banda di cinque ragazzi prima è andata in un minimarket di via Crivellucci, dove ha preso delle bevande energetiche senza pagare. Nella fuga hanno colpito il titolare del negozio prendendolo a pugni, e scappando poi in strada. Ma non è finita lì. Perché subito dopo hanno visto in via Latina due ragazzini: li hanno circondati, pretendendo da loro i telefoni cellulari e le catenine. Non soddisfatti, li hanno picchiati brutalmente, lasciandoli doloranti a terra.

Nel frattempo il titolare del negozio aveva chiamato il 112, con una volante della Polizia di Stato che si è attivata per andare sul posto e cercare i cinque. I ragazzi però, sono stati fermati nel frattempo da una pattuglia di carabinieri in via della Caffarella, insospettiti dalla loro andatura. Dopo l'arrivo della polizia, e ricostruito quanto accaduto, i cinque sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice.