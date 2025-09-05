roma
video suggerito
video suggerito

Metromare e metro B e B1 a Roma chiuse per tre giorni a settembre: date, orari e bus sostitutivi

Chiudono la metro B e B1 di Roma e un tratto di Metromare per tre giorni, da sabato 6 a lunedì 8 settembre 2025: tutti gli orari, i tratti interessati e le navette sostitutive.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
I lavori in corso sul ponte Giulio Rocco.
I lavori in corso sul ponte Giulio Rocco.

Metromare e linee metro B e B1 chiuse per tre giorni per consentire la seconda fase della realizzazione del nuovo ponte su via Giulio Rocco. A partire da domani sabato 6 settembre 2025 e per domenica 7 e lunedì 8, il servizio della linea metroferroviaria sarà interrotto. Al suo posto, verranno attivati bus sostitutivi.

Metro B e B1 chiuse: quando e bus sostitutivi

A causa dei lavori per la costruzione del ponte su via Giulio Rocco, che collegherà Garbatella a via Ostiense, per i giorni 6, 7 e 8 settembre Atac ha disposto la chiusura delle stazioni delle linee metro B, da Rebibbia a Laurentina, e B1, fino al capolinea Jonio. Il servizio sarà sostituito da bus.

Resta, invece, regolare in entrambe le direzioni il traffico sulle linee A, da Anagnina a Battistini, e C, da San Giovanni a Monte Compatri.

Leggi anche
Stop al servizio idrico a Roma e Palestrina venerdì 5 settembre 2025 per 12 ore: orari e dove manca l’acqua

Il percorso delle navette sostitutive

Due servizi di navette sostituiranno la metropolitana sulle linee B e B1: una dal capolinea di Laurentina fino a quello di Rebibbia, l'altro da Bologna fino a Jonio. Chi è solito muoversi sulla linea B1, quindi, dovrà cambiare bus a piazza Bologna.

Le navette sostitutive disposte da Atac non fermano nell'esatta corrispondenza delle stazioni della metropolitana. Queste le fermate dei bus che sostituiscono la linea B:

  • Rebibbia Piazzale capolinea ATAC; anche via Ripa Teatina per interscambio;
  • Ponte Mammolo Direzione Rebibbia: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 77992), Direzione Laurentina: Piazzale capolinea/stazione (fermata 73960);
  • Santa Maria del Soccorso Direzione Rebibbia: Via Tiburtina 820, piazza (fermata 79791), Direzione Laurentina: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 71085);
  • Pietralata Direzione Rebibbia: Via Tiburtina angolo via di Pietralata (fermata 71116), Direzione Laurentina: Via Tiburtina altezza via dei Monti Tiburtini (fermata 71088);
  • Monti Tiburtini Direzione Rebibbia: Via dei Monti Tiburtini angolo via Filippo Meda/fronte stazione (73979), Direzione Laurentina: Via dei Monti Tiburtini, fronte stazione (73922);
  • Tiburtina Piazzale stazione Tiburtina (fermata 82023)
  • Bologna Direzione Rebibbia: Via Ravenna angolo via C. B. Piazza (fermata 70118), Direzione Laurentina: Piazza Bologna angolo viale delle Provincie (fermata 73376);
  • Policlinico Direzione Rebibbia: Via G.B. Morgagni angolo viale Regina Margherita (fermata 80501), Direzione Laurentina: Stessa posizione, fermata 80499;
  • Castro Pretorio Via San Martino della Battaglia (fermate 70567), in direzione Rebibbia e 70702 in direzione Laurentina);
  • Termini Direzione Rebibbia: Viale Enrico De Nicola (80748), Direzione Laurentina: Area capolinea bus, corsia A (70240);
  • Cavour Fino al sabato: stazione via Cavour (fermata 72055 in direzione Rebibbia, 72063 in direzione Laurentina);  domenica: Direzione Rebibbia: via Cavour angolo via Farini, Direzione Laurentina: Via Cavour-stazione;
  • Colosseo Fino al sabato: Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna angolo via Claudia (70816); via dei Fori Imperiali/stazione (70340), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna sbocco via Claudia (70744), via dei Fori Imperiali/fronte stazione (70479) Domenica: Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna (fermata 70816), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna (fermata 70744) e via Nicola Salvi/uscita Colosseo (20389);
  • Circo Massimo Direzione Rebibbia:Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena (70815), Direzione Laurentina: Viale Aventino/piazza di Porta Capena (70747);
  • Piramide Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense (fermata 70811), Direzione Laurentina: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense fermata 70757;
  • Garbatella Direzione Rebibbia: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71933), Direzione Laurentina: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71899);
  • San Paolo Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo via Tessalonica (71922), Direzione Laurentina: Viale Ferdinando Baldelli (79292);
  • Marconi Direzione Rebibbia: Viale Marconi/stazione (78755), Direzione Laurentina: Viale Marconi/fronte stazione (78798);
  • EUR Magliana Direzione Rebibbia: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro (70654), Direzione Laurentina: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro – fermata 70718 Beethoven/Civiltà del Lavoro;
  • EUR Palasport Direzione Rebibbia: Viale Europa angolo via Cristoforo Colombo (70651), Direzione Laurentina: Viale Europa prima di via Cristoforo Colombo (78466);
  • EUR Fermi Direzione Rebibbia: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 74400 America), Direzione Laurentina: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 20313 America);
  • Laurentina: Piazzale capolinea Atac.

Per la linea B1 della metropolitana, invece, le fermate sono:

    • Bologna Piazza Bologna fronte ufficio postale (capolinea 445), Direzione Ionio: Viale XXI Aprile angolo piazza Bologna (73378);
    • Sant’Agnese/Annibaliano Direzione Bologna:Corso Trieste dopo piazza (72650), Direzione Ionio: viale Eritrea altezza piazza Annibaliano (72677);
    • Libia Direzione Bologna: Viale Libia fronte stazione (81874), Direzione IonioViale Libia/stazione (72685)
    • Conca d’Oro Direzione Bologna: Piazza Conca d’Oro/stazione (81844), Direzione Ionio: Stessa piazza (fermata 81846);
    • Ionio: Viale Ionio civico 372 (fermata 73879 Ionio MB1)

Chiusa la Metromare: come funziona con la Roma-Lido

A causa dei lavori per il ponte su via Giulio Rocco, anche la metromare, gestita da Cotral, che collega Roma a Ostia Lido, subirà delle interruzioni il 6, 7 e 8 settembre. Il servizio di trasporto sarà sostituito da bus nella tratta Porta San Paolo-Vitinia, quest'ultima esclusa, mentre rimarrà attivo regolarmente fra Vitinia e Cristoforo Colombo.

Trasporti
Viabilità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Festa di Santa Rosa, fermate altre cinque persone per l'attentato sventato a Viterbo
Si cerca un terzo uomo, presidiate le stazioni
I punti da chiarire su quanto accaduto
Chi sono i due presunti attentatori: "Forse membri mafia turca"
Arrestati uomini con mitra e pistole cariche
Siamo stati con i facchini sotto alla Macchina di Santa Rosa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views