Metromare e metro B e B1 a Roma chiuse per tre giorni a settembre: date, orari e bus sostitutivi

Chiudono la metro B e B1 di Roma e un tratto di Metromare per tre giorni, da sabato 6 a lunedì 8 settembre 2025: tutti gli orari, i tratti interessati e le navette sostitutive.

I lavori in corso sul ponte Giulio Rocco.

Metromare e linee metro B e B1 chiuse per tre giorni per consentire la seconda fase della realizzazione del nuovo ponte su via Giulio Rocco. A partire da domani sabato 6 settembre 2025 e per domenica 7 e lunedì 8, il servizio della linea metroferroviaria sarà interrotto. Al suo posto, verranno attivati bus sostitutivi.

Metro B e B1 chiuse: quando e bus sostitutivi

A causa dei lavori per la costruzione del ponte su via Giulio Rocco, che collegherà Garbatella a via Ostiense, per i giorni 6, 7 e 8 settembre Atac ha disposto la chiusura delle stazioni delle linee metro B, da Rebibbia a Laurentina, e B1, fino al capolinea Jonio. Il servizio sarà sostituito da bus.

Resta, invece, regolare in entrambe le direzioni il traffico sulle linee A, da Anagnina a Battistini, e C, da San Giovanni a Monte Compatri.

Il percorso delle navette sostitutive

Due servizi di navette sostituiranno la metropolitana sulle linee B e B1: una dal capolinea di Laurentina fino a quello di Rebibbia, l'altro da Bologna fino a Jonio. Chi è solito muoversi sulla linea B1, quindi, dovrà cambiare bus a piazza Bologna.

Le navette sostitutive disposte da Atac non fermano nell'esatta corrispondenza delle stazioni della metropolitana. Queste le fermate dei bus che sostituiscono la linea B:

Rebibbia Piazzale capolinea ATAC; anche via Ripa Teatina per interscambio;

Piazzale capolinea ATAC; anche via Ripa Teatina per interscambio; Ponte Mammolo Direzione Rebibbia: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 77992), Direzione Laurentina: Piazzale capolinea/stazione (fermata 73960);

Direzione Rebibbia: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 77992), Direzione Laurentina: Piazzale capolinea/stazione (fermata 73960); Santa Maria del Soccorso Direzione Rebibbia: Via Tiburtina 820, piazza (fermata 79791), Direzione Laurentina: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 71085);

Direzione Rebibbia: Via Tiburtina 820, piazza (fermata 79791), Direzione Laurentina: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 71085); Pietralata Direzione Rebibbia: Via Tiburtina angolo via di Pietralata (fermata 71116), Direzione Laurentina: Via Tiburtina altezza via dei Monti Tiburtini (fermata 71088);

Direzione Rebibbia: Via Tiburtina angolo via di Pietralata (fermata 71116), Direzione Laurentina: Via Tiburtina altezza via dei Monti Tiburtini (fermata 71088); Monti Tiburtini Direzione Rebibbia: Via dei Monti Tiburtini angolo via Filippo Meda/fronte stazione (73979), Direzione Laurentina: Via dei Monti Tiburtini, fronte stazione (73922);

Direzione Rebibbia: Via dei Monti Tiburtini angolo via Filippo Meda/fronte stazione (73979), Direzione Laurentina: Via dei Monti Tiburtini, fronte stazione (73922); Tiburtina Piazzale stazione Tiburtina (fermata 82023)

Piazzale stazione Tiburtina (fermata 82023) Bologna Direzione Rebibbia: Via Ravenna angolo via C. B. Piazza (fermata 70118), Direzione Laurentina: Piazza Bologna angolo viale delle Provincie (fermata 73376);

Direzione Rebibbia: Via Ravenna angolo via C. B. Piazza (fermata 70118), Direzione Laurentina: Piazza Bologna angolo viale delle Provincie (fermata 73376); Policlinico Direzione Rebibbia: Via G.B. Morgagni angolo viale Regina Margherita (fermata 80501), Direzione Laurentina: Stessa posizione, fermata 80499;

Direzione Rebibbia: Via G.B. Morgagni angolo viale Regina Margherita (fermata 80501), Direzione Laurentina: Stessa posizione, fermata 80499; Castro Pretorio Via San Martino della Battaglia (fermate 70567), in direzione Rebibbia e 70702 in direzione Laurentina);

Via San Martino della Battaglia (fermate 70567), in direzione Rebibbia e 70702 in direzione Laurentina); Termini Direzione Rebibbia: Viale Enrico De Nicola (80748), Direzione Laurentina: Area capolinea bus, corsia A (70240);

Direzione Rebibbia: Viale Enrico De Nicola (80748), Direzione Laurentina: Area capolinea bus, corsia A (70240); Cavour Fino al sabato : stazione via Cavour (fermata 72055 in direzione Rebibbia, 72063 in direzione Laurentina); domenica: Direzione Rebibbia: via Cavour angolo via Farini, Direzione Laurentina: Via Cavour-stazione;

: stazione via Cavour (fermata 72055 in direzione Rebibbia, 72063 in direzione Laurentina); Direzione Rebibbia: via Cavour angolo via Farini, Direzione Laurentina: Via Cavour-stazione; Colosseo Fino al sabato: Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna angolo via Claudia (70816); via dei Fori Imperiali/stazione (70340), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna sbocco via Claudia (70744), via dei Fori Imperiali/fronte stazione (70479) Domenica: Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna (fermata 70816), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna (fermata 70744) e via Nicola Salvi/uscita Colosseo (20389);

Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna angolo via Claudia (70816); via dei Fori Imperiali/stazione (70340), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna sbocco via Claudia (70744), via dei Fori Imperiali/fronte stazione (70479) Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna (fermata 70816), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna (fermata 70744) e via Nicola Salvi/uscita Colosseo (20389); Circo Massimo Direzione Rebibbia:Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena (70815), Direzione Laurentina: Viale Aventino/piazza di Porta Capena (70747);

Direzione Rebibbia:Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena (70815), Direzione Laurentina: Viale Aventino/piazza di Porta Capena (70747); Piramide Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense (fermata 70811), Direzione Laurentina: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense fermata 70757;

Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense (fermata 70811), Direzione Laurentina: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense fermata 70757; Garbatella Direzione Rebibbia: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71933), Direzione Laurentina: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71899);

Direzione Rebibbia: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71933), Direzione Laurentina: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71899); San Paolo Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo via Tessalonica (71922), Direzione Laurentina: Viale Ferdinando Baldelli (79292);

Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo via Tessalonica (71922), Direzione Laurentina: Viale Ferdinando Baldelli (79292); Marconi Direzione Rebibbia: Viale Marconi/stazione (78755), Direzione Laurentina: Viale Marconi/fronte stazione (78798);

Direzione Rebibbia: Viale Marconi/stazione (78755), Direzione Laurentina: Viale Marconi/fronte stazione (78798); EUR Magliana Direzione Rebibbia: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro (70654), Direzione Laurentina: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro – fermata 70718 Beethoven/Civiltà del Lavoro;

Direzione Rebibbia: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro (70654), Direzione Laurentina: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro – fermata 70718 Beethoven/Civiltà del Lavoro; EUR Palasport Direzione Rebibbia: Viale Europa angolo via Cristoforo Colombo (70651), Direzione Laurentina: Viale Europa prima di via Cristoforo Colombo (78466);

Direzione Rebibbia: Viale Europa angolo via Cristoforo Colombo (70651), Direzione Laurentina: Viale Europa prima di via Cristoforo Colombo (78466); EUR Fermi Direzione Rebibbia: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 74400 America), Direzione Laurentina: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 20313 America);

Direzione Rebibbia: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 74400 America), Direzione Laurentina: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 20313 America); Laurentina: Piazzale capolinea Atac.

Per la linea B1 della metropolitana, invece, le fermate sono:

Bologna Piazza Bologna fronte ufficio postale (capolinea 445), Direzione Ionio: Viale XXI Aprile angolo piazza Bologna (73378); Sant’Agnese/Annibaliano Direzione Bologna:Corso Trieste dopo piazza (72650), Direzione Ionio: viale Eritrea altezza piazza Annibaliano (72677); Libia Direzione Bologna: Viale Libia fronte stazione (81874), Direzione IonioViale Libia/stazione (72685) Conca d’Oro Direzione Bologna: Piazza Conca d’Oro/stazione (81844), Direzione Ionio: Stessa piazza (fermata 81846); Ionio: Viale Ionio civico 372 (fermata 73879 Ionio MB1)



Chiusa la Metromare: come funziona con la Roma-Lido

A causa dei lavori per il ponte su via Giulio Rocco, anche la metromare, gestita da Cotral, che collega Roma a Ostia Lido, subirà delle interruzioni il 6, 7 e 8 settembre. Il servizio di trasporto sarà sostituito da bus nella tratta Porta San Paolo-Vitinia, quest'ultima esclusa, mentre rimarrà attivo regolarmente fra Vitinia e Cristoforo Colombo.