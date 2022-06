Metro C interrotta per atto vandalico nella stazione Mirti: treni fermi su tutta la linea Un atto vandalico nella stazione Mirti ha bloccato l’intera metro C. Il servizio è in corso di normalizzazione.

A cura di Alessia Rabbai

La metro C è stata interrotta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno, a causa di un atto vandalico. A comunicarlo Atac su Twitter. I treni sono fermi sull'intera linea e la circolazione ha visto uno stop che è scattato intorno alle ore 18. Il disservizio è dovuto appunto ad un gesto di vandalismo compiuto da ignoti nella stazione Mirti. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha reso noto che sono in corso gli interventi dei tecnici, per ripristinare il servizio al più presto. Nel frattempo gli utenti della linea hanno dovuto scegliere percorsi alternativi. Intorno alle ore 20 Atac ha poi informato i viaggiatori che la criticità è stata risolta e che il servizio è in corso di normalizzazione. I passeggeri della linea C della metropolitana da alcuni mesi segnalano ritardi sempre più frequenti, convogli che transitano con tempi di attesa di 15 minuti e oltre, con un servizio che è diventato ormai più simile a quello di una tratta ferroviaria.

Metro A, guasto tecnico nella stazione Repubblica

Nel pomeriggio un altro disservizio ha interessato la metropolitana di Roma, stavolta la linea A. La stazione Repubblica è stata chiusa per un guasto tecnico e i treni hanno transitato senza fermare. Un altro guasto ha riguardato la stazione Vittorio Emanuele, che è rimasta chiusa per circa mezz'ora ed è stata riaperta nel pomeriggio intorno alle 17.30. Sulla linea B/B1 stamattina la stazione Libia è rimasta chiusa per lavori alle scale mobili e i passeggeri in sostituzione hanno dovuto utilizzare Sant'Agnese/Annibaliano e le linee bus 38-80-83-88. La linea B1 è rimasta attiva lungo il resto della tratta, con leggeri ritardi.