Metro B interrotta: passeggeri assembrati e caos navette Sono centinaia i passeggeri in strada a Roma in attesa del passaggio di autobus e navette sostitutive lungo la linea B della metropolitana. Una parte della tratta è ferma per l’investimento di un uomo che stamattina si è suicidato lanciandosi sotto a un treno.

A cura di Alessia Rabbai

Passeggeri assembrati e caos navette a Roma. Una mattinata di passione per i viaggiatori che si spostano in città utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Le linee B e B1 della metropolitana sono interrotte a causa dell'investimento di un uomo di trent'anni, che intorno alle ore 8 si è suicidato lanciandosi sotto a un treno nella stazione Circo Massimo. La circolazione è stata interrotta lungo entrambe le direzioni e i passeggeri sono stati fatti scendere dai convogli sulle banchine. Inevitabili gli assembramenti in uscita dalla stazione, nelle strade e delle piazze antistanti agli ingressi e alle fermate degli autobus. I viaggiatori in centinaia hanno atteso il passaggio delle navette bus sostitutive o di autobus di altre linee con i quali potessero raggiungere tramite un percorso alternativo il luogo di lavoro. Caos all'uscita della stazione di Basilica San Paolo per l'attesa delle navette e alla stazione Termini di Roma. Gli utenti hanno segnalato a Fanpage.it che le navette arrivano, ma sono così piene che non tutti riescono a prenderle e molti restano a terra, "costretti a perdere ancora tempo per aspettare quelle successive".

L'uomo investito da un treno a Circo Massimo si è suicidato

È un trentenne l'uomo investito alla stazione della metro Circo Massimo, che si è suicidato lanciandosi da un convoglio in transito. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo e il convoglio lo ha travolto uccidendolo. La tratta è temporaneamente interrotta tra Castro Pretorio e Basilica San Paolo, per consentire le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, Scientifica e 118. Il servizio invece è regolarmente attivo lungo la metro A.