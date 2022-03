Metro B e B1 oggi a Roma: treni in ritardo, ancora problemi per un sabotaggio Il servizio risulta ancora rallentato sia sulla Metro B che sulla Metro B1, stando a quanto si legge sul sito di Atac. Ecco quando il servizio tornerà normale sulla linea.

A cura di Enrico Tata

Ancora problemi sulla Metro B e B1 di Roma a causa del sabotaggio denunciato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dall'assessore alla Mobilità, Eugenio Patané. Secondo l'assessore nella notte tra venerdì e sabato è stato danneggiato un tornio (probabilmente con un martello) e questo "mette in ginocchio la metro B, già in difficoltà per i ritardi manutentivi che abbiamo ereditato dalla giunta Raggi. Come se la situazione non fosse già abbastanza disastrosa per il materiale rotabile". Al momento i convogli in circolazione sono 13, cioè 9 in meno rispetto ai 22 a disposizione. Sono 9 i treni in attesa di tornitura che non possono essere messi in servizio.

Oggi ancora rallentamenti e disagi sulla metro B e B1 di Roma

Il servizio risulta ancora rallentato sia sulla Metro B che sulla Metro B1, stando a quanto si legge sul sito di Atac. I treni passano con una frequenza inferiore al solito in tutte le direzioni di marcia: LAURENTINA (MB-MB1) – REBIBBIA (MB), REBIBBIA (MB) – LAURENTINA (MB-MB1), JONIO (MB1) – LAURENTINA (MB-MB1), LAURENTINA (MB-MB1) – JONIO (MB1).

"Situazione sulla Metro B di Roma stamattina alle 8.20. ALLE OTTO E VENTI la voce registrata che dice che tutto ciò è "a causa di un numero ridotto di treni. È una cosa incredibile, uno schifo", scrive un utente su Twitter allegando questa foto:

Quando la metro B e B1 tornerà a funzionare a pieno regime

Il servizio sulla Metro B e B1 di Roma sarà ancora rallentato per qualche giorno, ma dovrebbe riprendere a pieno servizio dalla giornata di lunedì 7 marzo 2022. In attesa del ripristino della normale circolazione, ha annunciato Patanè, verrà potenziato il servizio di superficie.