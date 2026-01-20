roma
Metro B e B1 di Roma, chiude una tratta per rifare i binari: quando ci sarà lo stop e quanto durerà

La Metro B e B1 di Roma sarà chiusa dalle 21 del 30 gennaio fino a tutta domenica 1 febbraio per dei lavori di manutenzione: orari e bus sostitutivi.
A cura di Francesco Esposito
Sarà un finesettimana difficile quello del 31 gennaio e 1 febbraio per le romane e i romani che si spostano con la metro B. A causa di alcuni lavori di rinnovo dell’infrastruttura, il servizio delle linee B e B1 della metropolitana di Roma sarà interrotto dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a tutta domenica primo febbraio. I lavori sono stati programmati nel weekend per causare il meno disagio possibile ai cittadini durante i giorni lavorativi.

Quando chiude la Metro B e B1 di Roma: date e durata dello stop

Il servizio della metropolitana di Roma subirà dei cambiamenti dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a tutta domenica 1 febbraio. Significa che il servizio riprenderà regolarmente alle 5.30 di lunedì 2 febbraio. I lavori programmati da Atac interesseranno la linea metro B-B1. In particolare la circolazione dei treni sarà interrotta nella tratta da San Paolo fino a Rebibbia e Ionio e viceversa. I convogli viaggeranno regolarmente fra San Paolo e Laurentina e viceversa.

Perché è previsto lo stop alla Metro B e B1 di Roma: i lavori ai binari

La parziale interruzione del servizio è dovuto a un intervento programmato di Atac. Per tutto il fine settimana gli operai saranno impegnato in lavori di manutenzione sui binari che obbligheranno allo stop la circolazione dei treni sulla tratta San Paolo-Rebibbia della metro B e su quella San Paolo-Ionio della B1.

Metro C, riaperte le fermate Mirti e Gardenie: ripreso il servizio fra Malatesta e Centocelle

Bus sostitutivi per la Metro B e B1 dal 30 gennaio all'1 febbraio

Dal 30 gennaio dal 1 febbraio verrà interrotto il servizio della metropolitana sulle linee B e B1. Nel tratto interrotto Atac ha previsto un servizio sostitutivo di bus. In particolare, saranno attivate due linee di navette: la MB7 dalla fermata di San Paolo a quella di Rebibbia e la MB1 da piazza Bologna a viale Ionio. Per viaggiare sulla tratta coperta di solito dalla metro B1, quindi, sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.

L'interruzione del servizio per lavori non interesserà, invece, i parcheggi di scambio lungo la metro B, che resteranno aperti con il solito orario: ovvero, il 30 e il 31 gennaio dalle 5.15 del mattino alle 2.15 di notte. Il primo febbraio sempre dalle 5.15 e fino alle 00.15.

Trasporti
