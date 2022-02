Metro A, servizio interrotto fra Ottaviano e Arco di Travertino: attivate navette sostitutive A causa di un guasto alla stazione Termini, la linea A della metropolitana nella tratta da Ottaviano ad Arco di Travertino è stata interrotta e sono state disposte e attivate navette sostitutive. La circolazione ora è in corso di normalizzazione.

A cura di Beatrice Tominic

Anche questa mattina è iniziata male per chi si muove nel territorio della città di Roma a bordo dei mezzi pubblici: secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati su Twitter dalla stessa Atac, infatti, il servizio è stato interrotto fra la stazioni di Ottaviano e Arco di Travertino, mentre risulta attivo da queste fermate verso i due rispettivi capolinea: fra Ottaviano e Battistini e fra Arco di Travertino e Anagnina.

Non si sa ancora fino a quando è previsto il blocco del servizio della metropolitana, ma è stato disposto e attivato un servizio di navette sostitutive che transitano nella tratta interrotta per assicurare che tutti coloro che si servono della metropolitana (che, a quest'ora, per la maggior parte sono lavoratori e lavoratrici) possano arrivare alla loro meta.

Il guasto tecnico che blocca la viabilità di viaggiatori e viaggiatrici nella metropolitana di oggi, mercoledì 23 febbraio, si è verificato alla stazione Termini, ma stando alle ultime informazioni comunicate sui social dalla municipalizzata sarebbe stato risolto e la circolazione sarebbe già in corso di normalizzazione.

A Battistini viene annunciata l'interruzione del servizio

Sono le 6.20 quando la metro A, nella stazione del capolinea Battistini, annuncia l'interruzione del servizio di metropolitana nella tratta fra Ottaviano e San Giovanni, chiudendo ogni accesso con le strade più trafficate del centro città e con due delle stazioni che collegano la capitale al resto della regione e del Paese: quella di Flaminio da una parte e la grande Roma Termini, snodo centrale con cui si accede anche alla linea metropolitana B della capitale, dall'altra.