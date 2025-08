Metro A ferma a Roma fra Termini e Ottaviano: circolazione bloccata, bus sostitutivi

Immagine di repertorio

Metropolitana ferma in entrambe le direzioni fra le stazioni di Termini e Ottaviano, quelle che servono direttamente le maggiori attrazioni e zone di interesse romane e dello Stato Vaticano. Turisti, cittadini e pellegrini, mai così numerosi come in questi giorni, restano a piedi alla vigilia dei grandi eventi organizzati per il Giubileo dei Giovani. Per permettere lo svolgimento del servizio, già disposto il servizio di navette sostitutive.

Il disservizio nasce dalla necessità di svolgere un intervento tecnico in linea. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, potrebbe trattarsi di un problema di infiltrazioni verso Flaminio, probabilmente da falda interna, ma è ancora da accertare. Dalla municipalizzata dei trasporti romani Atac, intanto, tranquillizzano: "I tempi dell'intervento sono stimati in circa un'ora".

Dove aspettare i bus sostitutivi quando la metro è ferma

Le fermate in cui è possibile aspettare il passaggio delle navette sostitutive si trovano sempre nei pressi delle stazione della metropolitana e sono le stesse in suo dal servizio dei mezzi di superficie. In particolare, il passaggio delle navette è previsto:

Termini: area capolinea;

area capolinea; Repubblica: in direzione Ottaviano viale Luigi Einaudi, in direzione Termini via Vittorio Emanuele Orlandi;

in direzione Ottaviano viale Luigi Einaudi, in direzione Termini via Vittorio Emanuele Orlandi; Barberini: direzione Ottaviano via Veneto altezza piazza Barberini, in direzione Termini via Veneto angolo fra piazza Barberini e via Barberini;

direzione Ottaviano via Veneto altezza piazza Barberini, in direzione Termini via Veneto angolo fra piazza Barberini e via Barberini; Spagna: via Veneto altezza via Sardegna;

via Veneto altezza via Sardegna; Flaminio: piazzale Flaminia altezza capolinea tram;

piazzale Flaminia altezza capolinea tram; Lepanto: direzione Ottaviano viale delle Milizie angolo via Lepanto, direzione Termini viale Giulio Cesare altezza via Ezio;

direzione Ottaviano viale delle Milizie angolo via Lepanto, direzione Termini viale Giulio Cesare altezza via Ezio; Ottaviano: viale Giulio Cesare/ stazione metro.

Articolo in aggiornamento