Meteo weekend Roma e Lazio: sabato 4 settembre temporali e temperature in calo Sabato 4 settembre e domenica 5 settembre, il tempo peggiorerà nettamente rispetto alla giornata di venerdì. Soprattutto sabato sono attesi temporali in tutta la regione, con rovesci molto forti che potrebbero causare disagi alla cittadinanza. Temperature in calo in tutta la regione, con massime a 26 gradi.

A cura di Natascia Grbic

La giornata di oggi, venerdì 3 settembre, sarà caratterizzata da un'ondata di maltempo che comincerà nella tarda mattinata e che si protrarrà non solo oggi, ma per tutto il fine settimana. Su Roma il cielo sarà nuvoloso, con possibilità di piogge nel pomeriggio, anche se non dovrebbero esserci forti precipitazioni. Stessa cosa nelle altre province del Lazio, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, dove nel corso della giornata sono attese deboli piogge. Le temperature sono in calo in tutto il Lazio, con termometri che segneranno massime sotto i 30 e che arriveranno massimo a 27 gradi. Segno che l'estate sta finendo e sta lasciando definitivamente il passo all'autunno. I venti soffieranno invece tra deboli e moderati per tutta la giornata.

Meteo Roma e Lazio, temperature in ripresa domenica

Passiamo adesso al meteo del weekend: sabato 4 settembre e domenica 5 settembre, il tempo peggiorerà nettamente rispetto alla giornata di venerdì. Soprattutto sabato sono attesi temporali in tutta la regione, con rovesci molto forti che potrebbero causare disagi alla cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda la circolazione. Domenica il meteo sarà migliore, con temperature in ripresa ma con possibilità di piogge e peggioramenti nel pomeriggio. I venti soffieranno tra deboli e moderati. Temporali potrebbero esserci già a partire da questa notte, e che si protrarranno anche nella mattina di domani. Il meteo dovrebbe migliorare a partire dalla prossima settimana, anche se le temperature continueranno a scendere e non arriveranno più ai livelli che si sono registrati fino a qualche settimana fa.