in foto: Foto di Reporter Montesacro

Giornata di sole oggi a Roma e nel Lazio: la settimana delle feste natalizie si apre con il bel tempo, con il sole e l'assenza di nubi per tutta la giornata di oggi, lunedì 21 dicembre. Nella capitale le temperature saranno comprese tra 6 e 15 gradi, non sono previste precipitazioni e anche i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. Bel tempo anche a Frosinone, anche se la mattina ci saranno alcune nuvole nel cielo: per il resto della giornata però, ci sarà il sole, con temperature anche qui comprese tra 6 e 15 gradi. I venti soffieranno deboli e non sono previste piogge. Bel tempo anche a Latina, dove le temperature saranno più alte rispetto alle altre province, con minime a 8 gradi e massime a 16. Cielo sereno e temperature tra 4 e 13 gradi a Rieti, e anche a Viterbo, dove invece il termometro oscilla tra i 3 e i 13 gradi.

Meteo Roma e Lazio, piogge e temporali 24 e 25 dicembre

Nonostante il bel tempo della giornata di oggi, nei prossimi giorni il meteo peggiorerà, portando piogge e temporali proprio nel giorno di Natale. A Roma giovedì 24 il cielo sarà nuvoloso, mentre precipitazioni sono previste venerdì 25 dicembre. A Frosinone pioverà il giorno della Vigilia, mentre il 25 dicembre sono previsti temporali. Anche a Latina il cielo sarà nuvoloso il 24 dicembre, mentre il giorno di Natale ci saranno i temporali. Pioggia e temporali anche a Rieti e Viterbo, dove le temperature saranno più rigide rispetto al resto del Lazio. Insomma, se la settimana apre con il sole, durante le feste il maltempo farà da padrone, mentre per il fine settimana è previsto di nuovo il sole e assenza di piogge in tutta la regione.