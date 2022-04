Meteo Roma e Lazio domenica 10 aprile: torna il sole su tutta la regione Nella giornata di oggi, domenica 10 aprile, sulla capitale e la regione Lazio il tempo è sereno e le temperature si attestano fra una minima di 2 e una massima di 16 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, dopo un sabato che ha di nuovo portato nubi e vento forte, questa domenica fa tornare il sole su tutte le province della regione del Lazio. Da nord a sud, infatti, il cielo appare sereno e libero dalle nuvole. Anche le temperature, inoltre, sembrano poter arrivare a toccare qualche grado in più rispetto agli ultimi giorni: se le minime appaiono veramente basse, in alcune province, infatti, si toccano si sfiorano i 2 gradi appena, le massime invece riescono a raggiungere anche i 17 gradi, come nel caso di Latina.

Previsioni meteo e temperature a Roma domenica 10 aprile

Anche sulla capitale, in questa seconda domenica di aprile, come nel resto della regione Lazio, splende il sole e il cielo appare limpido e libero dalle nuvole. Le temperature partono da una minima di 6 gradi nelle prime ore della mattina, verso le 6 o le 7, per poi arrivare a toccare poco più di 16 gradi nel pomeriggio, fra le ore 15 e le 16.

Le temperature nella regione Lazio per la giornata di domenica

Come abbiamo anticipato, le temperature questa domenica 10 aprile sono davvero molto variegate: le minime più basse, che si riscontrano, come spesso succede, a Rieti e a Viterbo, restano piuttosto basse. In queste due province, infatti, le temperature minime raggiungono i 2 gradi mentre le massime, rispettivamente, arrivano ai 13 e ai 14 gradi centigradi. Diversamente, invece, le temperature previste nella provincia di Frosinone nel corso della giornata di oggi, come dicono da IlMeteo.it, sono fra i 5 e i 16 gradi, mentre nel capoluogo pontino le temperature variano complessivamente di un grado: qui le temperature partono da 6 gradi di minima e 15 di massima.