Si apre con temperature oltre i 30 gradi la giornata di oggi a Roma e nel Lazio. Ma se questo lunedì 5 luglio vedrà il termometro arrivare massimo a 32 gradi, le cose cambieranno nei prossimi giorni, quando addirittura le temperature arriveranno a 38 gradi. Un caldo torrido e afoso causato dall'alta pressione africana che, spiegano gli esperti, sarà alimentata da venti caldi provenienti da sud. Per questo proprio questa settimana le temperature saranno altissime e si avvicineranno anche a 40 gradi. I picchi di caldo sono previsti come al solito tra le 14 e le 17, ore in cui si consiglia di uscire di casa solo se strettamente necessario, soprattutto nel caso di anziani e bambini.

A Roma temperature oltre i 35 gradi

A Roma la giornata di oggi si apre con una temperatura di 32 gradi, che però è destinata ad aumentare di molto nelle prossime ore. Nella giornata di mercoledì ci saranno ben 36 gradi, mentre negli altri giorni il termometro comunque viaggerà nella sua massima tra 34 e 35 gradi. Non sono ovviamente previste precipitazioni, e non ci saranno nuvole a coprire il cielo. Tendenzialmente i venti soffieranno tra deboli e moderati. Le minime arriveranno invece anche fino a 15 gradi nel corso della settimana.

Caldo record a Frosinone: venerdì 39 gradi

Diversamente dalla capitale, nelle province questa settimana farà ancora più caldo e il termometro supererà i 36 gradi arrivando addirittura a 39 gradi. A Frosinone nella giornata di venerdì sono previsti afa e caldo torrido, con minime a 21 gradi e massime a 29. Giovedì i gradi saranno 37, mentre gli altri giorni si viaggia intorno ai 35. A Rieti e Viterbo le temperature si manterranno costanti sui 35 gradi, mentre a Latina nella giornata di venerdì si arriverà a 37 gradi.