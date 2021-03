Ancora una giornata di maltempo oggi a Roma e nel Lazio. Martedì 9 marzo è cominciata sotto una pioggia forte, che molto probabilmente continuerà a cadere abbondante anche nelle prossime ore. Per quanto riguarda la capitale, le temperature sono in calo: come già accaduto nei giorni scorsi, la minima rimarrà più o meno stabile, intorno ai 7 gradi. Mentre la massima è scesa considerevolmente di diversi gradi e dai 20 sfiorati della scorsa settimana adesso siamo passati a 13 gradi. Perché si ritorni al caldo di diversi giorni fa c'è da aspettare almeno la prossima settimana. Le piogge nella giornata di oggi dovrebbero interrompersi solo intorno alle 22: in serata è prevista un'intensità minore delle precipitazioni, che però continueranno senza sosta almeno fino a tarda sera.

Meteo Roma e Lazio 9 marzo, temporali in provincia

Il meteo di oggi, martedì 9 marzo, non sarà diverso nelle altre regioni del Lazio. Temporali sono previsti a Frosinone, dove sin da questa mattina si sono cominciati ad avvertire i primi fulmini e tuoni, accompagnati alle abbondanti piogge. Le temperature saranno molto basse, comprese tra 9 e 12 gradi, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. I temporali si susseguiranno per tutta la giornata e proseguiranno anche fino a notte fonda. Temporali forti anche a Latina, con venti che soffieranno moderati e temperature comprese tra 12 e 14 gradi. Piogge leggere invece a Rieti, dove non ci saranno temporali ma le temperature saranno molto più basse rispetto alle altre zone del Lazio, tra i 6 e i 10 gradi. A Viterbo farà ancora più freddo: la minima sarà di 6 gradi, mentre la massima non andrà oltre gli 8. Anche qui sono previste piogge per tutta la giornata.