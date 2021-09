Meteo Roma e Lazio 7 settembre: cielo sereno e temperature a 29 gradi Continuano a scendere leggermente le temperature a Roma e nelle altre province del Lazio. Oggi, martedì 7 settembre, il termometro si attesterà sui 29 gradi, mentre le minime arriveranno in alcune zone anche a 13 gradi. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

A cura di Redazione Meteo

Continua il caldo a Roma e nelle altre province del Lazio. Nella giornata di oggi, martedì 7 settembre, la temperatura massima nella capitale arriverà fino a 29 gradi, mentre la minima si attesterà sui 16. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con qualche piccolo annuvolamento in serata. I venti soffieranno tra deboli e moderati e non sono previste piogge, almeno per la giornata di oggi. Il meteo subirà un peggioramento invece nei prossimo giorni, con la possibilità di piogge nella giornata di domani e specialmente nel fine settimana, dove potrebbero esserci precipitazioni nella giornata di sabato. Si tratta in ogni caso di piogge che – nel caso dovessero cadere – saranno molto leggere.

Meteo Lazio 7 settembre: minime a 13 gradi

Il meteo sarà più o meno lo stesso in tutte le altre province del Lazio. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le temperature oscilleranno tra minime anche molto basse – come Rieti, dove si attesteranno sui 13 – a massime che arriveranno a salire fino a 27/29 gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata e, come nel caso di Roma, non sono previste precipitazioni in tutta la regione. I venti soffieranno tra deboli e moderati, aiutando i cittadini nelle ore in cui il caldo è più torrido, ossia tra le 14 e le 17. A meno che non sia strettamente necessario è consigliabile non uscire di casa, soprattutto nel caso di bambini piccoli e persone anziane. Il meteo rimarrà più o meno invariato anche nei prossimi giorni, anche se – come nel caso di Roma – c'è la possibilità che cadano delle piogge domani e nel fine settimana. Progressivamente le temperature continueranno ad abbassarsi man mano che avanza settembre.