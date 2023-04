Meteo Roma e Lazio 7 aprile: tempo bello ma temperature in calo Sole e temperature fino a massime di 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 7 aprile.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 7 aprile, registrano cielo poco nuvoloso e temperature fino a massime di 16 gradi. Sull'Italia è in corso una fase fredda e instabile. Aria rigida e vento stanno infatti imperversando anche sul Lazio, facendo scendere la colonnina di mercurio, anche al di sotto dello zero. Nonostante ci troviamo ormai in primavera, sembra in questi giorni di aver fatto un salto indietro nell'inverno: abbiamo infatti tirato di nuovo fuori dall'armadio giubotti più pesanti e maglioni e in alcune città anche gli ombrelli. Il tempo resterà stabile venerdì per tutto il giorno, mentre per sabato e domenica è prevista pioggia. Ancora incerto il tempo a Pasquetta, pare che almeno su Roma ci saranno ampie schiarite. Un'occasione per concederci la tradizionale scampagnata per pic nic o passeggiate in parchi e ville storiche della città o fuori porta.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 7 aprile

Oggi, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 7 aprile, registrano tempo ancora stabile. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, nel corso del pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 16 gradi, il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, dove il sole brillerà per l'intero arco della giornata. L'aspetto più interessante riguarda le temperature, che subiranno un calo: oscilleranno tra minime di 2 e massime di 16 gradi a Frosinone, tra 5 16 gradi a Latina, tra -1 e 15 gradi a Rieti e Viterbo. Le precipitazioni saranno invece assenti oggi su tutto il territorio della regione.