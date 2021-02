Se avevate in mente di passare il weekend all'aperto, oggi è la giornata giusta. Sabato 6 febbraio sarà una giornata segnata dal bel tempo, dal sole e dal caldo, con temperature che raggiungeranno picchi primaverili con 21 gradi. Un clima decisamente insolito data la stagione invernale e il freddo delle scorse settimane, ma che non durerà moltissimo. Già dai prossimi giorni, infatti, le massime torneranno a calare, anche se non dovrebbero raggiungere i livelli delle scorse settimane, quando il termometro era arrivato addirittura sotto lo 0. Per la giornata di oggi, a Roma e nel Lazio, è previsto un clima sereno con temperature molto alte, assenza di precipitazioni e venti deboli. Stessa situazione della capitale anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, dove il termometro segnerà temperature alte e non ci saranno piogge.

Maltempo Roma e Lazio, temporali domenica

La situazione meteo cambierà domani. Secondo quanto riportato dal sito Meteo3B, le condizioni del tempo peggioreranno già da domani a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci, temporali e un nuovo calo delle temperature massime. A Roma le piogge cominceranno a cadere dalle 13, ma già la mattina sono previste leggere precipitazioni e tempo nuvoloso, mentre le temperature saranno comprese tra 13 e 15 gradi. Anche a Frosinone drastico calo delle temperature, con massime a 13 gradi, e piogge forti dalla tarda mattinata fino a sera tardi. Latina, Rieti e Viterbo anche saranno segnate dal maltempo, con piogge e temporali per tutta la giornata e temperature basse, con massime fino a 15 gradi. Il maltempo continuerà poi anche nei giorni successivi.